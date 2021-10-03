أخبار عاجلة

وزير التعليم العالي ينفي إسناد إنشاء 10 جامعات تكنولوجية لشركة السويدي -
محامي الزمالك في «فيفا» يكشف موعد الحكم في قضية كهربا -
وكيل النقاز يكشف تفاصيل انتقاله إلى أهلي جدة -
زيادة جديدة في الإصابات… «الصحة» تعلن بيان كورونا اليومي -
«البريزة بـ60 ألف جنيه».. كلمة واحدة ترفع سعر العملة المصرية القديمة (التفاصيل) -
الأسبوع في 6 صور: رحلة المخاطر في "فجوة دارين".. وبركان "كومبر فيجا" وجهة للمتفرجين -
قفز من الطابق التاسع.. شاهد النهاية الغريبة لرجل أمريكي -
الأسبوع في 6 صور: رحلة المخاطر في "فجوة دارين".. وبركان "كومبر فيجا" وجهة للمتفرجين -
تصفيات كأس العالم قطر 2022: استعراض إنجليزي ورقم قياسي دنماركي -
محلل أداء بالبوندسليجا: طريقة لعب مرموش تشبه فيرمينو وبنزيما -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"القصبي" يزور جناح التحالف الإسلامي بمعرض الرياض الدولي للكتاب

Print
"القصبي" يزور جناح التحالف الإسلامي بمعرض الرياض الدولي للكتاب "القصبي" يزور جناح التحالف الإسلامي بمعرض الرياض الدولي للكتاب
وزير الإعلام المكلف استمع لشرح موجز عن التحالف وأهم أدواره

زار وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي الجناح الخاص بالتحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب في معرض الرياض الدولي للكتاب.

وكان في استقباله الأمين العام المكلف للتحالف اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي، واستمع لشرح موجز عن التحالف وأهم أدواره.

وأوضح اللواء "المغيدي" أن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يسعى وبالشراكة مع الـدول الصـديقة والمنظمات الدولية، إلى تنسيق وتوحيد ودعم الجهود للدول الأعـضاء في التحالف، بدرجة عالية من الكفاءة والفاعلية، ساعياً من خلال رسالته وأهدافه الاستراتيجية إلى توحيد وتنسيق الجهود الفكرية التي تُفنِّد أُطروحات الفكر الإرهابي وتبرز المبادئ والقيــم الإسلامية السمحة، وهادفاً إلى صناعة خطـاب إعـلامي مــشـــتـرك يوعي الرأي العام بمخاطر الإرهاب ويتصدى للدعاية الإرهابية المغرضة.

وأشار إلى أن من أهداف هذه المشاركة تعريف الجمهور بالإصدارات العلمية والفكرية التي يقوم عليها التحالف (مجلة التحالف، نشرة متحالفون، قراءة في كتاب، تقارير دولية) التي تسعى إلى كشف حقيقة الجماعات الإرهابية المتطرفة وفق أسس علمية وفكرية وإعلامية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الأسبوع في 6 صور: رحلة المخاطر في "فجوة دارين".. وبركان "كومبر فيجا" وجهة للمتفرجين

الأسبوع في 6 صور: رحلة المخاطر في "فجوة دارين".. وبركان "كومبر فيجا" وجهة للمتفرجين

قفز من الطابق التاسع.. شاهد النهاية الغريبة لرجل أمريكي

قفز من الطابق التاسع.. شاهد النهاية الغريبة لرجل أمريكي

الأسبوع في 6 صور: رحلة المخاطر في "فجوة دارين".. وبركان "كومبر فيجا" وجهة للمتفرجين

الأسبوع في 6 صور: رحلة المخاطر في "فجوة دارين".. وبركان "كومبر فيجا" وجهة للمتفرجين

قفز من الطابق التاسع.. شاهد النهاية الغريبة لرجل أمريكي

قفز من الطابق التاسع.. شاهد النهاية الغريبة لرجل أمريكي