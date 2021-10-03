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«الداخلية» تكشف ملابسات الرقص بالاسلحة عراه واشعال النيران في حفل زفاف بقنا

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«الداخلية» تكشف ملابسات فيديو الرقص بالاسلحة عراه واشعال النيران في حفل زفاف بقنا «الداخلية» تكشف ملابسات الرقص بالاسلحة عراه واشعال النيران في حفل زفاف بقنا

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نجحت الأجهزة الأمنية في كشف ملابسات واقعة تداول صور على «فيس بوك» تتضمن قيام بعض الأشخاص بحيازة أسلحة بيضاء وعراه وإشعال النيران أثناء الإحتفال بحفل زفاف بمحافظة قنا

قالت الداخلية في بيان اليوم الاحد: «في إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف ملابسات تداول بعض الصور على إحدى الصفحات بموقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» تتضمن قيام بعض الأشخاص بحيازة أسلحة بيضاء وعراه وإشعال النيران خلال الإحتفال بحفل زفاف بمحافظة قنا»

وأضافت: «بالفحص أمكن تحديد هوية هؤلاء الأشخاص وتبين أنهم 4 أشخاص، مقيمون بدائرة مركز شرطة نجع حمادى بمحافظة قنا، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة، وذلك خلال الإحتفال بمراسم نقل عفش شقيق إثنين منهم وشقيقة الإثنين الآخرين، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية»

المصرى اليوم

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