«بدوى» بعد فوزه برئاسة «اتصالات النواب»: مكافحة الشائعات والمعاملات الإلكترونية على أجندة اللجنة

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قال النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات بمجلس النواب عقب فوزه برئاسة اللجنة للمرة الثانية، إن اللجنة امامها مهام كثيرة وقوية وتهم كل مواطن على ارض مصر، تتعلق بتطوير هذا القطاع بكافة مشتملاته وفروعه بشكل سريع وثابت. .

وأضاف «بدوى» للمحريين البرلمانيين اليوم الاحد، ان هناك مشروعات قوانين كثيرة ستحال إلى اللجنه وينتظرها الملايين من ابناء الشعب في مقدمتها قانون مكافحة الشائعات والمعاملات الالكترونية وغيرها من القوانين المهمه، اضافة إلى متابعة كل تطور في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والاسهام بكل قوة في رقمنة الدولة وهو مانسير به الان في خطى متسارعه .

و كانت اللجان النوعية بمجلس النواب قد بدات انتخابات هيئات مكاتبها صباح اليوم، وشهدت نتائج الانتخابات تغييرات محدودة في مناصب الوكيلين وامانة السر، واحتفظ عدد من اللجان بتشكيلها السابق.