شعراوي: الأقصر تستضيف «يوم المدن العالمي» 30 و31 أكتوبر بحضور وزراء ومحافظين دوليين

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أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، عن استضافة مدينة الأقصر «يوم المدن العالمي»، تحت عنوان «تكيف وتعزيز قدرات المدن لمقاومة التغير المناخية»، وذلك بعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وبحضور عدد من المسئوليين الدوليين من الوزراء والمحافظين والعُمد من مختلف دول العالم.

وقال الوزير، في تصريحات صحفية، الأحد، إنه وقع مع ميمونة محمد شريف وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، على اتفاقية استضافة مدينة الأقصر لهذا الحدث الدولي الهام، بعد فوز الأقصر بشرف الاستضافة على العديد من المدن والعواصم الكبرى في العالم، تقديراً لما حققته الدولة المصرية من إنجازات على مستوي التنمية الحضرية وللمكانة الثقافة والأثرية للأقصر، مشيرا إلى أن هذا المؤتمر سيكون فرصة لعرض ما حققته مصر من إنجازات خلال السبع سنوات الماضية، خاصة في مجالات البنية التحتية وإنشاء المدن وعلي رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، والعديد من المشروعات الأخرى الخاصة بإعادة تأهيل البنية التحتية في العديد من المدن، وبالتزامن مع الشعار الذي تطلقه احتفالية المدن العالمية لهذا العام «تكيف المدن من أجل المرونة المناخية».

وأوضح، أن اليوم العالمي للمدن يهدف إلى تعزيز اهتمام المجتمع الدولي بالتوسع الحضري العالمي المستدام، ودفع التعاون بين البلدان والمدن لمعالجة تحديات التحضر، والمساهمة في التنمية الحضرية المستدامة في جميع أنحاء العالم، وتعزيز العمل المناخي الطموح للمدن وتحقيق، حياة أفضل للمواطنين.

وأكد وزير التنمية المحلية، أنه سيعقد على هامش هذا المؤتمر عدد من الجلسات وورش العمل المختلفة على مدار اليومين لمناقشة وشرح عدد من البرامج التنموية التي يتم تنفيذها في مصر مع الشركاء الدوليين، ومنها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتى سوهاج وقنا المنفذ مع البنك الدولي بحضور عدد من محافظي الصعيد وممثلين للبنك الدولى، لافتاً إلى سيتم أيضاً استعراض ملامح وأهداف المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، والتي تهدف إلى تحسين معيشة نحو 58 مليون مواطن مصري في قرى الريف. وأضاف أنه سيتم أيضاً عقد لقاء لوزراء التنمية المحلية من الدول الأفريقية، لبحث عدد من القضايا والتحديات التي تواجه مدن القارة وتبادل الخبرات لإيجاد حلول لها، مؤكدا أن احتفالية «يوم المدن العالمي»، ستكون فرصة كذلك لتقديم معالم الاكتشافات الأثرية المصرية خلال الفترة الأخيرة، من خلال محاضرة متميزة يلقيها العالم الأثرى المصري الدكتور زاهي حواس، كما ستتابع الوفود الدولية المشاركة في الاحتفالية العديد من الفقرات الثقافية والفنية التي تعكس الحضارة المصرية بمعبدالأقصر، بالإضافة إلى أن وجودهم في مدينة الأقصر المتحف العالمي المفتوح فرصة لإظهار قدرة مصر على إعادة تأهيل البنية التحتية الأثرية، واستعراض جهودها في الحفاظ على الآثار، بالتزامن مع النمو الحضري وعدم تعارض البنية الحضارية مع الحفاظ على الأثر، كما أن النمو الحضري لا يعني إهدار التراث الثقافي الغني الذي تزدهر به مصر وعلى رأسها مدينة الأقصر.

وتابع «شعراوي»، أن هذه الاحتفالية ستكون ذات أبعاد مختلفة لأهمية المشاركين فيها، بالإضافة إلى الأبعاد السياحية والإقتصادية الأخرى للدولة المصرية ومدينة الأقصر خاصة مع بدايات موسم السياحة لهذا العالم، مشيراً إلى أن هذا الحدث ستكون عليه مدينة الأقصر في أبهي صورها، حيث تعمل الوزارة بالتنسيق مع الوزارات المعنية على الإنتهاء من مشروع تطوير وإحياء طريق الكباش، تمهيداً لافتتاحه في احتفالية كبري سيتم اقامتها بالأقصر. ولفت الوزير، أنه بناءً على توجيه من رئيس مجلس الوزراء، يتم التنسيق والتعاون بين الوزارات المختلفة لتنظيم هذا الحدث الدولي الهام، والخروج بصورة تليق بالدولة المصرية، كما أن هناك دعم تقدمه أيضاً منظمات الأمم المتحدة العاملة في مصر والعديد من الشركاء الدوليين والمحليين من بينهم بنك التعمير والإسكان.