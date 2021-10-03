لقاءات توعوية وورش للأطفال في حملة طرق الأبواب بالثغر

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في إطار توجيهات الدكتور إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة، بالتعاون بين قطاعات الوزارة ومؤسسات الدولة، نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الإسكندرية، بإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافى برئاسة أحمد درويش، حيث شارك الفرع بحملة «طرق الأبواب» التي ينظمها المجلس القومي للمرأة، بقرى برج العرب.

تضمن اليوم الأول تقديم عدد من أقيمت الفعاليات بقرية بهيج منها، ورشة رسم على الوجه للأطفال، ورشة عمل مجسم لشجرة باستخدام خامات البيئة المختلفة، كما قدمت فرقة أبوقير للموسيقى العربية عرضا فنيا بقيادة المايسترو سامح إبراهيم تضمن مجموعة من الأغاني الطربية، كما قدمت شركة مياة الشرب بالتعاون مع الفرع لقاء توعوي تضمن كيفية إصلاح تسريبات دورات المياه.

وفى اليوم الثانى بقرية الغربانيات تضمنت الفعاليات لقاء بعنوان «المرأة المصرية صانعة السلام» تحدثت خلاله د. ماجدة الشاذلي رئيس المجلس القومي للمرأة بالثغر، عن حملة طرق الأبواب والخدمات التي تقدمها للمرأة، لتعريفها بدورها الهام في إرساء الأمن والسلام للمجتمع، وكان اللقاء الثاني مع شركة مياة الشرب التي قامت بتوعية الحضور بكيفية الحفاظ على نقطة المياة من خلال المطبوعات وورش الرسم للأطفال، وتعريف الحضور بكيفية استخدام أدوات السباكة لإصلاح تسريب المياه، إلى جانب عرض فني لفرقة أبوقير للموسيقى العربية.

تضمنت فعاليات اليوم الثالث بمحمع مدارس محمد يادن بقرية أبوصير، لقاء توعويا بمشاركة أعضاء المجلس القومي للمرأة، حول التربية الإيجابية لإعداد جيل يحب وطنه ويدافع عن أراضيه، كما قدمت شركة مياة الشرب بعض الإرشادات للأطفال للحفاظ على المياة من خلال ورش الرسم، بينما قدم الفرع ورشة رسم وتلوين وأخرى للرسم على الوجه، وجاء الختام مع فرقة أطفال وطلائع الأنفوشي للفنون الشعبية التي شاركت بتابلوه الصيادين وفقرة التنورة بقيادة الفنان ياسر عثمان.