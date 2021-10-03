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رئيس «النواب» يهنئ «» بالذكرى الـ 48 لنصر أكتوبر: نحنى هاماتنا لشهدائنا البررة

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رئيس «النواب» يهنئ «السيسي» بالذكرى الـ 48 لنصر أكتوبر: نحنى هاماتنا لشهدائنا البررة رئيس «النواب» يهنئ «» بالذكرى الـ 48 لنصر أكتوبر: نحنى هاماتنا لشهدائنا البررة

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بعث المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة؛ بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثامنة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد.

وقال «جبالى» في نص البرقية: «من دواعى سرورى أن أنقل إليكم فخامة الرئيس باسمى وباسم نواب الشعب خالص التهنئة القلبية المقرونة بالفخر والإعزاز بمناسبة ذكرى انتصار شعب وجيشه البطل الذي قهر الهزيمة في السادس من أكتوبر العظيم» يوم أتم الله علينا نعمته وصان كنانته، وحفظ أرضها المقدسة فصدق وعده ونصر عبده وأعز جنده «.

وأضاف: «إنه ليوم خالد مشهود عبر فيه مقاتلونا ومعهم الأمة العربية هذا الوهم الذي طال، لتتحرر الأرض وتستعيد مصر وأمتنا العربية شموخاً افتقدناه.»

و تابع: «إننا نحنى هاماتنا لشهدائنا البررة الذين جادوا بأنفسهم فداءً للوطن، ولا يزالون يفتدونه بأرواحهم الطاهرة ضد أعداء الحياة وخفافيش الظلام، عازمون على اقتلاع جذورهم من أرض الكنانة، والله لا يصلح عمل المفسدين».«

وقال «جبالى»: «لقد حرصتم يا سيادة الرئيس منذ اختاركم الشعب لتقودون مسيرته أن تبقى قواتنا المسلحة مستمسكة بأسباب القوة والمنعة مزودة بأحدث الأسلحة والتكنولوجيا، لتبقى مصر وشعبها آمناً في سربه تنحنى أمامه الجباه إجلالاً وإكباراً». «.

ووجه المستشار الدكتور حنفي جبالي التحية لشعب مصر الأبى بنسيجه الوطنى المتماسك، ولصاحب قرار الحرب وبطل السلام، المغفور له الرئيس محمد أنور السادات، طيب الله ثراه، كما وجه التحية لشهدائنا الأبرار الذين أقسم كل فرد منهم وآمن أن الوديعة التي استأمنهم الشعب عليها هي الحفاظ على الأرض والعرض وأن كل حفنة من تراب الوطن، هي كل الوطن، فكانوا الأوفياء بالقسم، ما تخلفوا عن عهد وما نقضوا قسماً.

المصرى اليوم

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