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حملات مكبرة لرفع وإزالة الإعلانات غير مرخصة بشوارع وميادين الزقازيق

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حملات مكبرة لرفع وإزالة الإعلانات غير مرخصة بشوارع وميادين الزقازيق حملات مكبرة لرفع وإزالة الإعلانات غير مرخصة بشوارع وميادين الزقازيق

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أمر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، المحاسب نبيل فاروق، رئيس مركز الزقازيق، برفع وإزالة الإعلانات واللوحات غير المرخصة من الشوارع والميادين الرئيسية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، تطبيقاً للقانون ولإعادة الوجه الجمالي والحضاري لشوارع المدينة.

وفي هذا الإطار، شكلت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الزقازيق، لجان لحصر ومراجعة الإعلانات واللوحات المرخصة وغير المرخصة، ورفع وإزالة المخالف منها فوراً وتطبيق القانون على المخالفين.

وكان محافظ الشرقية خلال جولته المفاجئة مساء أمس بشوارع مدينة الزقازيق، لمتابعة النوبتجية المسائية لأعمال للنظافة والتجميل رفع الإشغالات لتحقيق السيولة المرورية المطلوبة، ولإستعادة المظهر الجمالي والحضاري لشوارع المدينة، تلاحظ له إنتشار الإعلانات واللوحات المضيئة بشوارع المدينة، ليصدر تعليماته لرئيس المركز بمراجعتها وإزالة المخالف منها لإعادة الإنضباط للشارع وحفاظاً على المال العام.

المصرى اليوم

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