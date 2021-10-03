أخبار عاجلة

وزير التعليم العالي ينفي إسناد إنشاء 10 جامعات تكنولوجية لشركة السويدي -
محامي الزمالك في «فيفا» يكشف موعد الحكم في قضية كهربا -
وكيل النقاز يكشف تفاصيل انتقاله إلى أهلي جدة -
زيادة جديدة في الإصابات… «الصحة» تعلن بيان كورونا اليومي -
«البريزة بـ60 ألف جنيه».. كلمة واحدة ترفع سعر العملة المصرية القديمة (التفاصيل) -
الأسبوع في 6 صور: رحلة المخاطر في "فجوة دارين".. وبركان "كومبر فيجا" وجهة للمتفرجين -
قفز من الطابق التاسع.. شاهد النهاية الغريبة لرجل أمريكي -
الأسبوع في 6 صور: رحلة المخاطر في "فجوة دارين".. وبركان "كومبر فيجا" وجهة للمتفرجين -
تصفيات كأس العالم قطر 2022: استعراض إنجليزي ورقم قياسي دنماركي -
محلل أداء بالبوندسليجا: طريقة لعب مرموش تشبه فيرمينو وبنزيما -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

كيف تختار الأحزاب رؤساء هيئاتها البرلمانية بمجلس النواب (تفاصيل)

Print
كيف تختار الأحزاب رؤساء هيئاتها البرلمانية بمجلس النواب (تفاصيل) كيف تختار الأحزاب رؤساء هيئاتها البرلمانية بمجلس النواب (تفاصيل)

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، الإعلان عن اختيار حزب مستقبل وطن، للنائب أشرف رشاد الشريف، رئيسا للهيئة البرلمانية للحزب، وذلك لدور الانعقاد الثانى على التوالى، ليكون ممثلا للأغلبية بدور الانعقاد الثانى .

كما تم إخطار المجلس باختيار النائب أيمن أبوالعلا، ممثلا للهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية،، واختيار النائب إيهاب منصور لحزب المصرى الديمقراطى، والنائب أحمد شلبى لحزب حماة الوطن، والنائب عاطف مغاورى ممثلا لحزب التجمع .

وفق لائحة حزب الوفد؛ يتم اختيار رئيس الهيئة البرلمانية من خلال الهيئة العليا ويتم فتح باب الترشح لمن يريد المنافسة من نواب الحزب في البرلمان على هذا المقعد قبلها بعدة أيام .

ثم يغلق الباب بعد ذلك وتعلن الأسماء المرشحة ويتم عقد إجتماع للهيئة العليا والتصويت عليه وإنتخابه من قبل أعضاء الهيئة العليا، وليس من قبل أعضاء الهيئة البرلمانية ويعلن بعد ذلك تنصيبه رئيسا لبرلمانية حزب الوفد .

أما في حزب الأغلبية البرلمانية «حزب مستقبل وطن»، فيتم اختيار رئيس الهيئة البرلمانية للحزب وزعيم الأغلبية من قبل أعضاء الهيئة البرلمانية أنفسهم والتوافق عليه من قبلهم وليس من قبل الجهات الأخرى في الحزب .

بعد الاتفاق عليه، يتم تقديمه للمجلس، وهو ما حدث من قبل أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن الذين اختاروا النائب المهندس أشرف رشاد، الأمين العام رئيسا للهيئة البرلمانية لهم .

وفى حزب التجمع يتم اختيار رئيس الهيئة البرلمانية من خلال اجتماع الهيئة البرلمانية مع بعضها والتشاور مع المكتب السياسي.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وزير التعليم العالي ينفي إسناد إنشاء 10 جامعات تكنولوجية لشركة السويدي

وزير التعليم العالي ينفي إسناد إنشاء 10 جامعات تكنولوجية لشركة السويدي

محامي الزمالك في «فيفا» يكشف موعد الحكم في قضية كهربا

محامي الزمالك في «فيفا» يكشف موعد الحكم في قضية كهربا

وكيل النقاز يكشف تفاصيل انتقاله إلى أهلي جدة

وكيل النقاز يكشف تفاصيل انتقاله إلى أهلي جدة

زيادة جديدة في الإصابات… «الصحة» تعلن بيان كورونا اليومي

زيادة جديدة في الإصابات… «الصحة» تعلن بيان كورونا اليومي