كيف تختار الأحزاب رؤساء هيئاتها البرلمانية بمجلس النواب (تفاصيل)

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، الإعلان عن اختيار حزب مستقبل وطن، للنائب أشرف رشاد الشريف، رئيسا للهيئة البرلمانية للحزب، وذلك لدور الانعقاد الثانى على التوالى، ليكون ممثلا للأغلبية بدور الانعقاد الثانى .

كما تم إخطار المجلس باختيار النائب أيمن أبوالعلا، ممثلا للهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية،، واختيار النائب إيهاب منصور لحزب المصرى الديمقراطى، والنائب أحمد شلبى لحزب حماة الوطن، والنائب عاطف مغاورى ممثلا لحزب التجمع .

وفق لائحة حزب الوفد؛ يتم اختيار رئيس الهيئة البرلمانية من خلال الهيئة العليا ويتم فتح باب الترشح لمن يريد المنافسة من نواب الحزب في البرلمان على هذا المقعد قبلها بعدة أيام .

ثم يغلق الباب بعد ذلك وتعلن الأسماء المرشحة ويتم عقد إجتماع للهيئة العليا والتصويت عليه وإنتخابه من قبل أعضاء الهيئة العليا، وليس من قبل أعضاء الهيئة البرلمانية ويعلن بعد ذلك تنصيبه رئيسا لبرلمانية حزب الوفد .

أما في حزب الأغلبية البرلمانية «حزب مستقبل وطن»، فيتم اختيار رئيس الهيئة البرلمانية للحزب وزعيم الأغلبية من قبل أعضاء الهيئة البرلمانية أنفسهم والتوافق عليه من قبلهم وليس من قبل الجهات الأخرى في الحزب .

بعد الاتفاق عليه، يتم تقديمه للمجلس، وهو ما حدث من قبل أعضاء الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن الذين اختاروا النائب المهندس أشرف رشاد، الأمين العام رئيسا للهيئة البرلمانية لهم .

وفى حزب التجمع يتم اختيار رئيس الهيئة البرلمانية من خلال اجتماع الهيئة البرلمانية مع بعضها والتشاور مع المكتب السياسي.