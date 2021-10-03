التشكيل الرسمي لمباراة كريستال بالاس ضد ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

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أعلن باتريك فييرا المدير الفني لفريق كريستال بالاس وبرندن ورودجرز مدرب نظيره ليستر سيتي التشكيل الرسمي للمباراة التي تجمع الفريقين في الثالثة عصر اليوم الأحد 3-10-2021 على ملعب سلهرست بارك ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم البريميرليج.

حراسة المرمى: جوايتا

الدفاع: وارد - ميتشيل - مارك جويهي - اندرسين

الوسط: ميليفوسيتش - مارك أرثر - كالاجار

الهجوم: جوردان أيو - ويلفرد زاها - اودسون ادوارد

حراسة المرمى: كاسبر شمايكل

الدفاع: كاجالار سويونكو - بيرتراند - فيسترجارد - كاستان

الوسط: بارنز - تيليمانس - حمزة تشودري - لوكمان

الهجوم: جيمي فاردي - ايهياناتشو

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