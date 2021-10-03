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الدوري الإنجليزي اليوم.. كين يقود هجوم توتنهام وإنجز يحمل آمال أستون فيلا

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الدوري الإنجليزي اليوم.. كين يقود هجوم توتنهام وإنجز يحمل آمال أستون فيلا الدوري الإنجليزي اليوم.. كين يقود هجوم توتنهام وإنجز يحمل آمال أستون فيلا

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أعلن نونو سانتو المدير الفني لفريق توتنهام ودين سميث مدرب نظيره أستون فيلا التشكيل الرسمي للمباراة التي تجمع الفريقين في الثالثة عصر اليوم الأحد 3-10-2021 على ملعب توتنهام هوتسبير بلندن ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم البريميرليج.

حراسة المرمى: هوجو لوريس

الدفاع: ريجيلون - روميرو - ايمرسون رويال - اريك داير

الوسط: هويبرج - ندومبلي - سكيب

الهجوم: سون هيونج مين - هاري كين - لوكاس مورا

حراسة المرمى: مارتينيز

الدفاع: مونسا - مينجز - هوس

الوسط: كاش - تارجيت - دوجلاس لويز - ماكجين - جاكوب رامسي

الهجوم: واتكينز - داني إنجز

لمشاهدة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم الأحد 3-10-2021 اضغط هنــــا

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