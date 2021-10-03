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فكري صالح: يعاني من الثقة المفقودة .. وكيروش لم يحصل على الوقت الكافي

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فكري صالح: المنتخب يعاني من الثقة المفقودة .. وكيروش لم يحصل على الوقت الكافي فكري صالح: يعاني من الثقة المفقودة .. وكيروش لم يحصل على الوقت الكافي

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أكد فكرى صالح مدرب حراس المرمى، على أهمية التسلح بروح الانتصارات والثقة لتحقيق الفوز في مواجهتى ليبيا بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022، وقال فكرى صالح في تصريحات تليفزيونية «: أتمنى أن يستلهم اللاعبون من روح شهر أكتوبر وانتصاره العظيم لتخطى مواجهتى ليبيا، وإقامة المعسكر فكرة جيدة جداً لخلق الروح .

وأضاف: كن ينقصه الثقة فقط، ووجود محمد صلاح مع المنتخب أمر مهم، كيروش لم يحصل على الوقت الكافى بعد، ولكن بالتأكيد مع جهازه المعاون سيضع الخطة المناسبة .

وأكمل: غياب المحترفين في مباراة ليبيريا منح الفرصة لتجربة عناصر جديدة، وضم أحمد فتحى وعبدالله السعيد هذا يعنى ضم عناصر الخبرة ويجب أن نسير بالتوازى مع ذلك بضم العناصر الشابة وهذا ما حاول كيروش تطبيقه في مباراة ليبيريا، وعودة أحمد فتحى لمركز الظهير الأيمن سيشكل فارق كبير، لأننا عانينا من عدم وجود لاعب يلعب في هذا المركز بشكل أساسى

المصرى اليوم

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