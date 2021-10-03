فاركو يتحفظ على التعاقد مع جونيور أجايي

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تحفظ مجدي عبدالعاطي، المدير الفنى للفريق الكروي الاول بنادي فاركو، على التعاقد مع جونيور اجاي، لاعب الاهلي، بعدما خرج من حسابات بيتسو موسمياى المدير الفني للاهلي، وخرج اللاعب ايضا، من حسابات نادى فاركو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، حيث رفض مسئولى النادى البرتقالى فكرة التعاقد مع النجم النيجيري مفضلين التعاقد مع لاعب أخر مميز في نفس مركزه خلال الفترة المقبلة، وقرر الأهلى وضع جونيور أجاى على قائمة الانتظار بعد عدم التوصل لقرار نهائى يخص مستقبل اللاعب قبل غلق باب القيد الصيفى .

االجدير بالذكر، فإن لائحة القيد للدورى في الموسم المقبل تسمح بقيد 5 لاعبين أجانب، مع معاملة اللاعب الفلسطينى على أنه لاعب مصري، وتعاقد فاركو مع 15 صفقة استعدادا للموسم الجديد وهي الجزائري رزقي حمرون قادما من شبيبة القبائل ومحمد فؤاد قادما من العين السعودي والنيجيري كينجسلي سوكاري قادما من الصفاقسي التونسي ومحمود عماد لاعب خط وسط بتروجت وعبدالله بكرى ومحمود حمادة ثنائى بيراميدز وأحمد مودي من مصر المقاصة ورامى صبرى مدافع إنبى وأحمد الصغيري لاعب أسوان وعلاء سلامة لاعب الإنتاج الحربي ومصطفى حمادة لاعب كفر الشيخ وعزمي غومة لاعب الصفاقسي التونسي ومحمد صبحى حارس مرمى الزمالك وعمرو جمال مهاجم الطلائع والسوداني سيف تيري