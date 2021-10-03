جهات التحقيق تستدعي «يوتيوبر» شهير لـ«التحريض على الفجور»

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طالبت جهات التحقيق استدعاء اليوتيوبر الشهير «أ.ح» لسماع أقواله في واقعه اتهامه بالتحرش بـ «س.م.ز» وتحريضها على ممارسة الفجور، وذلك بعد أن استمعت النيابة العامة لأقوال المجني عليها وضابط بوحدة مكافحة جرائم الإنترنت بوزارة الداخلية الذي أكد صحة واقعة التحرش.

التحرش على الواتس

وقالت المجني عليها إن المتهم تحرش بها في محادثة تمت بينهما على تطبيق الواتس، وراودها عن نفسها وطلب منها صورا ولقاء محرما في الفيلا الخاصة به بمنطقة 6 أكتوبر.

وأضافت في التحقيقات، أن اليوتيوبر «أ.ح» سبق وأعلن عن فيلم قصير على صفحته على إنستجرام وطلب فتاة من سن 20 إلى 35 لتمثيل معه، وقالت أرسلت له صورتي الشخصية وقالي بكلمك واتس اب، ثم فوجئت وبيقولي: «إنتي (..) وطلب مني صورا دون ملابس وعندما رفضت قال لي تعالي نتقابل في الفيلا وهخليكي نجمة».

بلاغ ضد اليوتيوبر الشهير

وتابعت المجني عليها في تحقيقات النيابة: «قلت له أنا ست متجوزة ومينفعش الكلام اللي إنت بتقوله ده، فقدمت ضده بلاغ بتهمة تحريضي على ممارسة الفسق، مما تسبب لي ضرر نفسي».

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كشف تقرير مباحث جرائم المعلومات بوزارة الداخلية تفاصيل جديدة في واقعة اتهام اليوتيوبر «أ.ح» بالتحرش بـالمجني عليها، وطلب منها صورًا عارية ولقاء محرمًا في فيلا بمنطقة 6 أكتوبر، وقال التقرير إن مستخدم الرقم المحمول على حساب الإنستجرام يخص المتهم.

التحريض على الفسق والفجور

وكشف تقرير الفحص الفني حول اسم مستخدم رقم المحمول الذي الذي تحرش بالمجني عليها، أن مستخدم شريحة المحمول في إرسال رسائل تحرش وتحريض على ممارسة الفسق عبر واتساب هو المدعو أحمد حسن حسين، المقيم في منطقة البساتين، وذكر التقرير عنوانه التفصيلي شامل ورقم هاتفه المحمول.

وقالت التحريات إن تتبع رقم المحمول المقدم في البلاغ وفحصها تبين وجود محادثات بين صاحب الرقم المحمول الذي يستخدمه «أ.ح» المجني عليها «س» تتضمن تحرش، ومراودة عن النفس بإقامة لقاء محرم داخل فيلا بـ6 أكتوبر بمقابل تقديمها للتمثيل في فيلم قصير من إنتاجه.

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