اختصاصات لجان الشؤون الخارجية والعربية والافريقية بالنواب (تفاصيل)

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

حددت المادة 44 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، اختصاصات لجان المجلس النوعية والبالغ عددها 25 لجنة، والتي تختص بمعاونة المجلسَ في ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية. وجاءت المادة 44 من اللائحة الداخلية كالتالي:«بمراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في هذه اللائحة، تتولى كل لجنة من اللجان النوعية الدراسة وإبداء الرأى في مشروعات القوانين، والاقتراحات بقوانين، والقرارات بقوانين، وغير ذلك من الموضوعات المتعلقة بالاختصاصات المبينة. وتختص لجنة العلاقات الخارجية بدراسة الموقف الدولى وتطورات السياسة الدولية، والسياسة الخارجية للدولة، والمؤتمرات الدولية، العلاقات الدولية، والاتفاقات والمعاهدات الدولية، الاشتراك في المحادثات التي تجرى مع الوفود البرلمانية في مجال السياسة الخارجية، والتشريعات المنظمة للسلكين الدبلوماسى والقنصلى، والمشاركة في استقبال الوفود البرلمانية الخاصة بالسياسة الخارجية، وشئون المصريين المقيمين في الخارج. وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالشئون الخارجية، وشئون الهجرة والمصريين في الخارج.

فيما تختص لجنة الشؤون العربية بالعلاقات مع الدول العربية، وشئون جامعة الدول العربية ومنظماتها.، والشئون الخاصة بالاتحاد والوحدة بين الدول العربية، والاتفاقات والمعاهدات مع الدول العربية، وشئون التكامل مع السودان، والجوانب السياسية المتعلقة بالسوق العربية المشتركة، وشئون المصريين المقيمين في الدول العربية. وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون الوحـدة بين الدول العربية، أو بشئون التكامل مع السودان.

وتختص لجنة الشؤون الإفريقية بمناقشة العلاقات مع الدول الأفريقية، وشئون منظمة الاتحاد الأفريقى والكيانات والمنظمات الإفريقية، ولاتفاقيات والمعاهدات السياسية مع الدول الإفريقية، وشؤون التعاون والتكامل مع دول حوض النيل، والجوانب السياسية المتعلقة بالتعاون مع الكيانات والاتحادات الإفريقية. كما تناقش اللجنة شؤون المصريين المقيمين في الدول الإفريقية. وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بشئون العلاقات مع الدول الإفريقية.