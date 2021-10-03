وفقا للائحة.. تعرف على اختصاصات اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب

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حددت المادة 44 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، اختصاصات لجان المجلس النوعية والبالغ عددها 25 لجنة، والتي تختص بمعاونة المجلسَ في ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية.

وجاءت المادة 44 من اللائحة الداخلية كالتالي:«بمراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في هذه اللائحة، تتولى كل لجنة من اللجان النوعية الدراسة وإبداء الرأى في مشروعات القوانين، والاقتراحات بقوانين، والقرارات بقوانين، وغير ذلك من الموضوعات المتعلقة بالاختصاصات المبينة .

ومن أبرز اختصاصات لجنة الشؤون الاقتصادية مسائل النقد والائتمان والادخار، سياسة الأجور والأسعار، التأمين والقروض، شؤون التجارة الداخلية، التموين والتوزيع والاستهلاك والتعاون الاستهلاكى..

كما تختص اللجنة بشئون التجارة الخارجية، والتشريعات والاتفاقات الاقتصادية والتجارية، والشؤون الاقتصادية المتعلقة بالسوق العربية المشتركة والتكامل الاقتصادى مع السودان، وسياسة الاستثمارات والمناطق الحرة وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالاقتصاد والتعاون الاقتصادى.