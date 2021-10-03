أخبار عاجلة

وزير التعليم العالي ينفي إسناد إنشاء 10 جامعات تكنولوجية لشركة السويدي -
محامي الزمالك في «فيفا» يكشف موعد الحكم في قضية كهربا -
وكيل النقاز يكشف تفاصيل انتقاله إلى أهلي جدة -
زيادة جديدة في الإصابات… «الصحة» تعلن بيان كورونا اليومي -
«البريزة بـ60 ألف جنيه».. كلمة واحدة ترفع سعر العملة المصرية القديمة (التفاصيل) -
الأسبوع في 6 صور: رحلة المخاطر في "فجوة دارين".. وبركان "كومبر فيجا" وجهة للمتفرجين -
قفز من الطابق التاسع.. شاهد النهاية الغريبة لرجل أمريكي -
الأسبوع في 6 صور: رحلة المخاطر في "فجوة دارين".. وبركان "كومبر فيجا" وجهة للمتفرجين -
تصفيات كأس العالم قطر 2022: استعراض إنجليزي ورقم قياسي دنماركي -
محلل أداء بالبوندسليجا: طريقة لعب مرموش تشبه فيرمينو وبنزيما -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

أبرزها تشريعات الضرائب والجمارك والرسوم.. تعرف على اختصاصات لجنة الخطة والموازنة بالنواب

Print
أبرزها تشريعات الضرائب والجمارك والرسوم.. تعرف على اختصاصات لجنة الخطة والموازنة بالنواب أبرزها تشريعات الضرائب والجمارك والرسوم.. تعرف على اختصاصات لجنة الخطة والموازنة بالنواب

اشترك لتصلك أهم الأخبار

حددت المادة 44 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، اختصاصات لجان المجلس النوعية والبالغ عددها 25 لجنة، والتي تختص بمعاونة المجلسَ في ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية.

وجاءت المادة 44 من اللائحة الداخلية كالتالي:«بمراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في هذه اللائحة، تتولى كل لجنة من اللجان النوعية الدراسة وإبداء الرأى في مشروعات القوانين، والاقتراحات بقوانين، والقرارات بقوانين، وغير ذلك من الموضوعات المتعلقة بالاختصاصات المبينة .

وأسفرت انتخابات لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن اختيار فخري الفخري رئيسًا للجنة ومصطفي سالم وياسر عمر وكيلين وعبدالمنعم على عبدالمنعم أمينًا للسر، كما أسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن فوز النائب أحمد بدوي برئاسة اللجنة وكل من النائبان أحمد نشأت ومرثا واصف بمقعدي الوكالة وفاز بأمانة السر النائب محمد يسري عبادة.

وتختص لجنة الخطة والموازنة بموازنة الدولة والموازنات الأخري، وموازنات وحدات الإدارة المحلية بالاشتراك مع لجنة الإدارة المحلية، وموازنات المجالس والهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، والتقارير السنوية والدورية للجهاز المركزى للمحاسبات وتقاريره عن الحسابات الختامية، والتقارير الخاصة التي يعدها عن المركز المالى للمصالح والأجهزة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.

كما تختص لجنة الخطة والموازنة بمناقشة التشريعات الخاصة بالضرائب والجمارك والرسوم وغيرها من الفرائض والأنظمة المالية، وموازنة مجلس النواب وحساباته الختامية. وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالتخطيط وبالمالية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وزير التعليم العالي ينفي إسناد إنشاء 10 جامعات تكنولوجية لشركة السويدي

وزير التعليم العالي ينفي إسناد إنشاء 10 جامعات تكنولوجية لشركة السويدي

محامي الزمالك في «فيفا» يكشف موعد الحكم في قضية كهربا

محامي الزمالك في «فيفا» يكشف موعد الحكم في قضية كهربا

وكيل النقاز يكشف تفاصيل انتقاله إلى أهلي جدة

وكيل النقاز يكشف تفاصيل انتقاله إلى أهلي جدة

زيادة جديدة في الإصابات… «الصحة» تعلن بيان كورونا اليومي

زيادة جديدة في الإصابات… «الصحة» تعلن بيان كورونا اليومي