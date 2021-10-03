أبرزها تشريعات الضرائب والجمارك والرسوم.. تعرف على اختصاصات لجنة الخطة والموازنة بالنواب

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حددت المادة 44 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، اختصاصات لجان المجلس النوعية والبالغ عددها 25 لجنة، والتي تختص بمعاونة المجلسَ في ممارسة اختصاصاته التشريعية والرقابية.

وجاءت المادة 44 من اللائحة الداخلية كالتالي:«بمراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في هذه اللائحة، تتولى كل لجنة من اللجان النوعية الدراسة وإبداء الرأى في مشروعات القوانين، والاقتراحات بقوانين، والقرارات بقوانين، وغير ذلك من الموضوعات المتعلقة بالاختصاصات المبينة .

وأسفرت انتخابات لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن اختيار فخري الفخري رئيسًا للجنة ومصطفي سالم وياسر عمر وكيلين وعبدالمنعم على عبدالمنعم أمينًا للسر، كما أسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن فوز النائب أحمد بدوي برئاسة اللجنة وكل من النائبان أحمد نشأت ومرثا واصف بمقعدي الوكالة وفاز بأمانة السر النائب محمد يسري عبادة.

وتختص لجنة الخطة والموازنة بموازنة الدولة والموازنات الأخري، وموازنات وحدات الإدارة المحلية بالاشتراك مع لجنة الإدارة المحلية، وموازنات المجالس والهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، والتقارير السنوية والدورية للجهاز المركزى للمحاسبات وتقاريره عن الحسابات الختامية، والتقارير الخاصة التي يعدها عن المركز المالى للمصالح والأجهزة والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.

كما تختص لجنة الخطة والموازنة بمناقشة التشريعات الخاصة بالضرائب والجمارك والرسوم وغيرها من الفرائض والأنظمة المالية، وموازنة مجلس النواب وحساباته الختامية. وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة المختصة بالتخطيط وبالمالية.