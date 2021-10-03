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يسافر الى كينيا على ثلاث مراحل

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الزمالك يسافر الى كينيا على ثلاث مراحل يسافر الى كينيا على ثلاث مراحل

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قرر الجهاز الطبى لنادى ، خضوع الفريق لمسحة كورونا قبل السفر إلى كينيا حيث سيتوجه الفريق على ثلاث مراحل بداية من يوم 10 أكتوبر الجارى لمواجهة توسكر الكينى، المقرر لها يوم 16 من نفس الشهر الجاي، فى ذهاب دور الـ32 من منافسات دورى أبطال أفريقيا .

وتأتى مسحة كورونا كإجراء وقائى للفريق إلى جانب إن السفر لكينيا يتطلب إجراء مسحة كورونا قبل السفر بموعد أقصاه 96 ساعة، لذا سيخضع جميع أفراد البعثة لتلك المسحة قبل الموعد المحدد حيث سيخضع الفوجين المقرر لهما السفر يوم 10 و11 أكتوبر للبعثة سويًا على أن يخضع لاعبى الفريق الدوليين للمسحة بشكل منفرد حيث سينضم اللاعبين الدوليين إلى بعثة الزمالك فى كينيا يوم 13 أكتوبر

المصرى اليوم

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