سيراميكا يلاقي بورتو وديًا اليوم

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يخوض الفريق الكروى الاول بنادى سيراميكا اوللا مبارياته الوديه، بمواجهة فريق بورتو اليوم الاحد، في لقاء ودي أول يجمع الفريقين، لتجهيز اللاعبين للموسم المقبل المقرر انطلاقه نهاية الشهر الجاري.

وقرر هيثم شعبان، المدير الفني للفريق، خوض 9 مباريات ودية من أجل الاستعداد للدوري الممتاز، وعقد الجهاز الفني، جلسة مطولة مع الجهاز الإداري لفريق سيراميكا، لتحضير وتسكين المباريات الودية التي طلبها الجهاز الفني.

وحدد الجهاز الفنى للفريق بقيادة ، هيثم شعبان الفترة التي يخوض بها المباريات من 3 حتى 19 أكتوبر القادم، وتحدد 6 مباريات من أصل 9 أمام أندية هي: بورتو، والأهلي الليبي، والاتحاد الليبي، والنصر، والداخلية، والإنتاج الحربي، والفيوم، ويتبقى تحديد أطراف 3 مواجهات أخرى يعكف الجهاز الفني على اختيارها.