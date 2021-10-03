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حسام حسن يرفض رحيل هشام صلاح عن الاتحاد السكندري

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حسام حسن يرفض رحيل هشام صلاح عن الاتحاد السكندري حسام حسن يرفض رحيل هشام صلاح عن الاتحاد السكندري

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تمسك حسام حسن، المدير الفنى للفريق الكروي الاول بنادى الاتحاد السكندري، بخدمات لاعبه الواعد هشام صلاح، مدافع الفريق، للاستمرار مع الفريق، بعدما تلقي اللاعب العديد من العروض على راسهم من نادي فيوتشر، وانبي، والاسماعلي، لضم لاعب الاتحاد الذى نجح فىجذب الانظار اليه الموسم الماضي

ووفقا لمصدر داخل الاتحاد السكندري، فإن الجهاز الفنى رفض رحيل هشام صلاح لنادي فيوتشر مقابل 8 ملايين جنيه رغم ترحيب محمد مصيلحي بالصفقة لحل الأزمة المالية التي يعانى منها النادي

واستجاب مجلس ادارة الاتحاد، للرؤية الفنية للعميد، واعدا الجهاز الفني بتلبية كل طلباته الفنية والبحث عن حلول أخرى لتوفير موارد للنادي، على أن تلبى النتائج طموحات النادي وجماهيره في الفترة المقبلة.

المصرى اليوم

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