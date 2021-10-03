المصري يستأنف تدريباته اليوم استعدادا لبطولة الكونفيدرالية

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يستانف الفريق الكروي الاول بالنادى المصري، بقيادة معين الشعبانى، تدريباته اليومية ، مساء اليوم " الاحد" ، بعد راحة سلبية لمدة 24 ساعة حصل عليها اللاعبون في معسكرهم المغلق ببرج العرب .

وقرر معين الشعباني المدير الفني للمصري منح لاعبي الفريق راحة سلبية، امس السبت، لمدة يوم واحد عقب نهاية المباراة الودية التي جمعت بين المصري ونظيره العبور السكندري والتي انتهت بفوز النسور الخضر 0/5، على أن يستأنف الفريق تدريباته بمعسكره المغلق ببرج العرب عصر غدٍ الأحد.

وفاز الفريق الأول للكرة بالنادي المصري على نظيره فريق العبور السكندري بخماسية نظيفة، في المباراة الودية التي أقيمت مساء امس الأول " الجمعة" على الملعب الفرعي لاستاد برج العرب، وذلك في ثاني المباريات الودية للفريق بمعسكره المغلق ببرج العرب استعدادًا للموسم الجديد