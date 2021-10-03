أخبار عاجلة

وزير التعليم العالي ينفي إسناد إنشاء 10 جامعات تكنولوجية لشركة السويدي -
محامي الزمالك في «فيفا» يكشف موعد الحكم في قضية كهربا -
وكيل النقاز يكشف تفاصيل انتقاله إلى أهلي جدة -
زيادة جديدة في الإصابات… «الصحة» تعلن بيان كورونا اليومي -
«البريزة بـ60 ألف جنيه».. كلمة واحدة ترفع سعر العملة المصرية القديمة (التفاصيل) -
الأسبوع في 6 صور: رحلة المخاطر في "فجوة دارين".. وبركان "كومبر فيجا" وجهة للمتفرجين -
قفز من الطابق التاسع.. شاهد النهاية الغريبة لرجل أمريكي -
الأسبوع في 6 صور: رحلة المخاطر في "فجوة دارين".. وبركان "كومبر فيجا" وجهة للمتفرجين -
تصفيات كأس العالم قطر 2022: استعراض إنجليزي ورقم قياسي دنماركي -
محلل أداء بالبوندسليجا: طريقة لعب مرموش تشبه فيرمينو وبنزيما -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

المصري يستأنف تدريباته اليوم استعدادا لبطولة الكونفيدرالية

Print
المصري يستأنف تدريباته اليوم استعدادا لبطولة الكونفيدرالية المصري يستأنف تدريباته اليوم استعدادا لبطولة الكونفيدرالية

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يستانف الفريق الكروي الاول بالنادى المصري، بقيادة معين الشعبانى، تدريباته اليومية ، مساء اليوم " الاحد" ، بعد راحة سلبية لمدة 24 ساعة حصل عليها اللاعبون في معسكرهم المغلق ببرج العرب .

وقرر معين الشعباني المدير الفني للمصري منح لاعبي الفريق راحة سلبية، امس السبت، لمدة يوم واحد عقب نهاية المباراة الودية التي جمعت بين المصري ونظيره العبور السكندري والتي انتهت بفوز النسور الخضر 0/5، على أن يستأنف الفريق تدريباته بمعسكره المغلق ببرج العرب عصر غدٍ الأحد.

وفاز الفريق الأول للكرة بالنادي المصري على نظيره فريق العبور السكندري بخماسية نظيفة، في المباراة الودية التي أقيمت مساء امس الأول " الجمعة" على الملعب الفرعي لاستاد برج العرب، وذلك في ثاني المباريات الودية للفريق بمعسكره المغلق ببرج العرب استعدادًا للموسم الجديد

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وزير التعليم العالي ينفي إسناد إنشاء 10 جامعات تكنولوجية لشركة السويدي

وزير التعليم العالي ينفي إسناد إنشاء 10 جامعات تكنولوجية لشركة السويدي

محامي الزمالك في «فيفا» يكشف موعد الحكم في قضية كهربا

محامي الزمالك في «فيفا» يكشف موعد الحكم في قضية كهربا

وكيل النقاز يكشف تفاصيل انتقاله إلى أهلي جدة

وكيل النقاز يكشف تفاصيل انتقاله إلى أهلي جدة

زيادة جديدة في الإصابات… «الصحة» تعلن بيان كورونا اليومي

زيادة جديدة في الإصابات… «الصحة» تعلن بيان كورونا اليومي