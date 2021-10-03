"رويترز": مسؤول بحزب الله أبلغ قاضي تحقيق انفجار مرفأ بيروت بأن الحزب سيزيحه عن التحقيق

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جي بي سي نيوز :- قالت وكالة "رويترز" إن "مسؤولا بارزا في حزب الله اللبناني أبلغ قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار، بأن الحزب سيزيحه عن التحقيق".

وأكد مصدر قضائي للوكالة أن "بيطار ذكر تلك الرسالة في خطاب للمدعي العام التمييزي"، مشيرا إلى أن "وزير العدل هنري الخوري وجهات قضائية يتابعون الأمر لكن لم يتم بعد فتح تحقيق رسمي فيه".

وقالت لارا الهاشم الصحفية في المؤسسة اللبنانية للإرسال إنترناشيونال (إل.بي.سي.آي) للوكالة إنها "كانت تدخل قصر العدل في بيروت في 20 سبتمبر لمتابعة أنباء جلسة مقررة للتحقيق ومعها محامون وصحفيون عندما التقت صدفة بمسؤول حزب الله وفيق صفا".

وأضافت: "سألني هل ستلتقين بالقاضي بيطار؟ إذا التقيتيه قولي له هذه الرسالة".

وأحجمت لارا عن الإفصاح عن الرسالة الشفهية التي طلب منها إيصالها لكنها وصفت رواية عن تلك الرسالة نشرها زميلها الصحفي إدمون ساسين على تويتر في 21 سبتمبر، بأنها "دقيقة".

وقال ساسين في التغريدة" "حزب الله عبر وفيق صفا بعث برسالة تهديد إلى القاضي طارق بيطار مفادها: واصلة معنا منك للمنخار، رح نمشي معك للآخر بالمسار القانوني وإذا ما مشي الحال رح نقبعك (نزيحك)".

المصدر: "رويترز"