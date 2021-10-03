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تُحرِّك صفقة الأسرى بين "حماس" وإسرائيل" وتسلمهما معايير مبدئية للتبادل

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مصر تُحرِّك صفقة الأسرى بين "حماس" وإسرائيل" وتسلمهما معايير مبدئية للتبادل تُحرِّك صفقة الأسرى بين "حماس" وإسرائيل" وتسلمهما معايير مبدئية للتبادل
وفد كبير من الحركة يضم قادة سياسيين وعسكريين يزور القاهرة

مصر تُحرِّك صفقة الأسرى بين

نقلت "الشرق" عن مصادر مصرية وصفتها بـ"المطلعة"، اليوم الأحد، أن سلمت "إسرائيل" وحماس نسختين من المعايير المبدئية لصفقة التبادل المحتملة، مع وصول وفد ‎من حركة حماس إلى القاهرة اليوم، يضم قادة سياسيين وعسكريين من قطاع غزة على رأسه رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية؛ لبحث عدد من الملفات أبرزها صفقة تبادل الأسرى وإعادة الإعمار.

وبينت المصادر أن الزيارة رُتّب لها سابقاً، وتتضمّن لقاءات مع قيادات أمنية مصرية كبيرة؛ لمناقشة عدد من الملفات أبرزها صفقة تبادل الأسرى وإعادة الإعمار.

وأضافت أن الطرفين وضعا شروطهما على المعايير المبدئية لصفقة التبادل، وأن "حماس" طالبت بالإفراج عن كبار السن من أسراها، فيما طالبت "إسرائيل" بالكشف عن معلومات بشأن أوضاع الأسرى لدى "حماس"، وخصوصاً الأسرى الأربعة وهم الجنديان أرون شاؤول وهدار غولدين، واثنين من المدنيين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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