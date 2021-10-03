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المقاولون العرب يواجه البنك الأهلي فى أولى وديات معسكر الاسكندرية

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المقاولون العرب يواجه البنك الأهلي فى أولى وديات معسكر الاسكندرية المقاولون العرب يواجه البنك الأهلي فى أولى وديات معسكر الاسكندرية

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استقر الجهاز الفنى للفريق الكروي الاول بنادى المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس على خوض مباراة ودية خلال معسكر الفريق الحاليفى برج العرب بالاسكندرية امام البنك الاهلي وذلك فى اطار استعدادات الفريق لانطلاق بطولة الدورى الممتاز المقر لها يوم 25 اكتوبر الجاري

ومن المقرر أن يلتقى المقاولون مع الإسماعيلى يوم 6 أكتوبر الجارى، على أن يواجه فاركو يوم 12 من نفس الشهر قبل ختام المعسكر الذى من المقرر أن يستمر 14 يوماً، وكان مسؤولى نادي المقاولون العرب قد أعلن عن صفقاته للموسم الجديد، حيث أكد المهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على الكرة، أن الفريق أنهى إجراءات ضم 7 لاعبين حتى الآن

المصرى اليوم

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