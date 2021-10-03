برنامج تاهيلي لعبد الرحمن مجدي فى الأسماعيلي

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طلب طلعت يوسف المدير الفنى للفريق الكروي الاول بالنادى الاسماعيلي، من الجهاز الطبي، وضع برنامج تاهيلي لعبد الرحمن مجدي صانع العاب الفريق، وذلك خلال معسكر الفريق الحالي فى الاسكندرية استعدادا لانطلاق بطولة الدورى الممتاز المقرر لها يوم 25 اكتوبر الجاري ، وذلك من أجل تجهيز اللاعب للظهور فى مباريات الدراويش الرسمية بداية من نوفمبر المقبل بعدما ‏تلقى اتحاد الكرة خطابا من الفيفا يفيد بإيقاف عبد الرحمن مجدي لمدة 3 شهور ابتداء من 1 أغسطس وغرامة 100 ألف جنيه، عما بدر منه في أولمبياد طوكيو 2020

وكان اتحاد الكرة أصدر بيانا قال فيه إن عبد الرحمن مجدى دخل فى أزمة مع إحدى فتيات فندق إقامة بعثة المنتخب الأولمبي أثناء المشاركة فى أولمبياد طوكيو الأخيرة، وقامت بتحرير محضر ضده، وتم التحقيق معه بمعرفة الشرطة

ياتى ذلك فى الوقت الذي يخوض فيه الفريق ثانى مبارياته الودية غدا " الاثنين" امام فريق الحمام المطروحي عصر الاثنين فى ثاني المباريات الودية خلال معكسر الدراويش الحالي فى الاسكندرية