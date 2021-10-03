نجم الوداد يصل القاهرة خلال ساعات لإنهاء انتقاله إلى بيراميدز

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يصل المغربي، وليد الكرتي، لاعب وسط الوداد المغربي إلى القاهرة خلال ساعات لإنهاء كافه تفاصيل انتقاله إلى صفوف بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ووقع الكرتي، لنادي بيراميدز لمدة 3 مواسم مقبل مليون دولار حصل عليهم الوداد المغربي، ونجح مسؤولى بيراميدز في تخفيض المقابل المادى الذي طلبه في بدايه المفاوضات والبالغ 3 ملايين دولار إلا أن اللاعب ضغط على إدارة ناديه لتقليل المقابل المادي وهو ما حدث بالفعل.

وأبدى إيهاب جلال المدير الفني لبيراميدز، إعجابه بقدرات وليد الكرتي، مشيداً بإدارة ناديه في ضم لاعب دولي سيمثل إضافة كبيرة لوسط ملعب الفريق بداية من الموسم المقبل.