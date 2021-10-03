مواجهة تحبس الأنفاس.. 5 معارك ثنائية تشعل صراع ليفربول ومانشستر سيتي

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يلتقي ليفربول ومانشستر سيتي في آنفيلد اليوم الأحد، وذلك في المباراة التي ستجمع الفريقين في قمة مباريات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

مع وجود بيب جوارديولا ويورجن كلوب على رأس الإدارة الفنية، نشأت منافسة قوية ومثيرة للاهتمام بين الجانبين على مدار العامين الماضيين. فوز أي من الفريقين سيجعلهم يتصدرون جدول الدوري الممتاز. ومع ذلك، فإن فريق كلوب يخوض حاليًا ثلاث مباريات بدون فوز ضد مانشستر سيتي.

سيتطلع الريدز بالتأكيد إلى تغيير ذلك يوم الأحد. تتمتع المباراة بالكثير من الإثارة التي تتزايد معها نظرًا لأنها تجمع بين أهم وأقوى فريقين في الدوري الممتاز خلال السنوات القليلة الماضية.

سيتعين على كلا الفريقين الاستغناء عن عدد قليل من اللاعبين المهمين ولكن يتمتعان بالكفاءة في جميع أنحاء الملعب. غالبًا ما تكون مواجهات مانشستر سيتي مع ليفربول شخصية بقدر ما هي تكتيكية، ويرغب كلا الفريقين في الفوز بمعاركهما على أرض الملعب.

ترصد «المصري اليوم» أبرز 5 معارك رئيسية يُمكن أن تحدد نتيجة مباراة ليفربول ومانشستر سيتي:

5- جيمس ميلنر ضد جاك جريليش

غياب ترينت ألكسندر أرنولد بسبب إصابة عضلية يعني أن جيمس ميلنر هو المُرشح الأكثر ترجيحًا ليحل محله في الجانب الأيمن من دفاع ليفربول. في الأساس، كان ميلنر لاعب خط وسط، وغالبًا ما تم توظيفه في عدد من المراكز بواسطة يورجن كلوب في المواسم الأخيرة.

كان تعدد استخدامات ميلنر أحد الأصول المُفيدة للريدز في نجاحهم السابق، ولكن ما إذا كان سيتمكن من التعامل مع جاك جريليش، المنضم حديثاً إلى مانشستر سيتي بقيمة 100 مليون جنيه إسترليني، يظل سؤالًا يجب طرحه.

تكيف جريليش بسلاسة مع نظام جوارديولا وكان الدعامة الأساسية للفريق السماوي هذا الموسم. في الواقع، هو أكثر لاعبي بيب جوارديولا استخدامًا حتى الآن هذا الموسم.

براعة جريليش الفردية ومراوغته الفعالة في المساحات الضيقة تعني أن ميلنر سيحتاج إلى أن يكون على أصابع قدميه طوال المباراة للتعامل مع تهديده المُحتمل.

4- كورتيس جونز ضد رودري

ربما تكون المعركة الأكثر إثارة للفضول في هذه المباراة هي تلك التي تكون أيضًا غير متوقعة. ستلعب المعركة بين الدولي الإسباني رودري ونجم ليفربول البالغ من العمر 20 عامًا، كورتيس جونز، بالتأكيد دورًا مهمًا في نتيجة المباراة.

مع خروج تياجو ألكانتارا بسبب إصابة في ربلة الساق، من الإنصاف القول إن الشاب كورتيس جونز استغل فرصه لإثبات نفسه.

يخوض اللاعب البالغ من العمر 20 عامًا المباراة بعد عرض رائع في دوري أبطال أوروبا ضد فريق بورتو البرتغالي، بعد أن قدم تمريرات حاسمة عالية الجودة في فوز فريقه بنتيجة 5-1.

يمكن قول الشيء نفسه بالنسبة لرودري، الذي كان هو نفسه يستمتع بموسم رائع حتى الآن مع مانشستر سيتي. الإسباني بارع في التحكم في الكرة بتمريراته الرائعة والمستمرة، وسيتطلع إلى فعل الشيء نفسه ضد ليفربول.

إذا تمكن رودري من إقصاء جونز والسيطرة على المباراة كما يفعل عادة، فمن المؤكد أن التوقعات ستصب في صالح السيتي.

3 ساديو ماني ضد كايل ووكر

لم يكن ساديو ماني في أفضل حالاته مؤخرًا، لكنه لا يزال لديه 4 أهداف في 8 مباريات حتى الآن هذا الموسم. على الرغم من أن أرقامه جيدة، إلا أن أسلوب اللعب العام للاعب السنغالي قد انخفض كثيرًا في العام الماضي.

كان الجناح الأيسر غير متسق في اتخاذ القرار داخل المباراة وضاع أيضًا الكثير من الفرص الجيدة. إنه مستعد لمواجهة المهمة الشاقة المتمثلة في الفوز على الظهير الأيمن لمانشستر سيتي، كايل ووكر.

يعتبر ووكر جزءًا مهمًا من دفاع مانشستر سيتي. ستكون هذه المعركة حاسمة للغاية في تحديد نتيجة المباراة، وبالتالي يُصبح الأمر أكثر أهمية بالنسبة لأي منهما أن يأتي في المقدمة.

2- جوردان هندرسون مقابل كيفين دي بروين

جوردان هندرسون هو أحد هؤلاء اللاعبين الذين لا يحصلون على رصيد كافٍ لعملهم. لا يوجد الكثير من اللاعبين الذين يرفعون معنويات الفريق وطاقته تمامًا مثل قائد ليفربول. غالبًا ما يتم انتقاده بسبب افتقاره للقدرة على الكرة، ويعوض قائد ليفربول عن ذلك بقيادته والعمل عليها.

ومع ذلك، من المقرر أن يواجه هندرسون أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز كيفين دي بروين. وجود دي بروين وحده يجعل من مانشستر سيتي فريقاً مختلفًا تمامًا.

سيواجه هندرسون لاعبًا قادرًا جيدًا على قلب المباراة رأساً على عقب، وهذا ما سيجعل هذه المعركة الثنائية الأصعب خلال مواجهة الفريقين.

1- محمد صلاح مقابل روبين دياز

محمد صلاح بلا شك أحد أفضل الأجنحة في تاريخ الدوري الإنجليزي. سجل الساحر المصري الأهداف وساعد بوتيرة مُذهلة منذ وصوله إلى الدوري الإنجليزي الممتاز قبل أربع سنوات.

بدأ صلاح موسمه مرة أخرى بأسلوب مبهج مع 10 مساهمات أهداف في 8 مباريات فقط حتى الآن هذا الموسم. ومع ذلك، سيواجه روبن دياز، اللاعب الذي غير دفاع مانشستر سيتي بمفرده الموسم الماضي ولم ينظر إلى الوراء منذ ذلك الحين.

قد يكون دياز مفتاحًا لمانشستر سيتي لوقف تأثير صلاح التهديفي الذي لا هوادة فيه. تمت مكافأته مؤخرًا بشارة القيادة عن موسمه الأول الرائع في الدوري الإنجليزي الممتاز، وستكون معركة دياز مع صلاح مثيرة للاهتمام ومهمة.