أخبار عاجلة

زيادة جديدة في الإصابات… «الصحة» تعلن بيان كورونا اليومي -
«البريزة بـ60 ألف جنيه».. كلمة واحدة ترفع سعر العملة المصرية القديمة (التفاصيل) -
الأسبوع في 6 صور: رحلة المخاطر في "فجوة دارين".. وبركان "كومبر فيجا" وجهة للمتفرجين -
قفز من الطابق التاسع.. شاهد النهاية الغريبة لرجل أمريكي -
الأسبوع في 6 صور: رحلة المخاطر في "فجوة دارين".. وبركان "كومبر فيجا" وجهة للمتفرجين -
تصفيات كأس العالم قطر 2022: استعراض إنجليزي ورقم قياسي دنماركي -
محلل أداء بالبوندسليجا: طريقة لعب مرموش تشبه فيرمينو وبنزيما -
مصاريف المدارس الحكومية والفئات المعفاة -
إيهاب أمين: إصرار اللاعبين سبب الفوز بالبطولة العربية.. وأوجستي مدرب قدير -
قفز من الطابق التاسع.. شاهد النهاية الغريبة لرجل أمريكي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

قد يسبب كوارث.. تعرف على الدول المتضررة من إعصار شاهين (بث مباشر)

Print
قد يسبب كوارث.. تعرف على الدول المتضررة من إعصار شاهين (بث مباشر) قد يسبب كوارث.. تعرف على الدول المتضررة من إعصار شاهين (بث مباشر)

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، حقيقة إقبال إعصار شاهين على دول أخرى غير عمان.

قال «شاهين» خلال تصريحات تلفزيونية، الأحد، إن إعصار شاهين بدأ بمنخفض مداري في مساحة كبيرة بحر عمان ثم انتهى إلى مسار مغلق أو ضيق في دولة الإمارات والسعودية.

أضاف: «مسار هذا المنخفض المداري اكتسب طاقة كبيرة جدًا في بحر عمان الذي يتميز بدرجة حرارة من 30 إلى 31 درجة بالتزامن مع المنخفض الجوي متعمق في طبقات الجو العليا بالإضافة إلى نسبة الرطوبة المرتفعة، مما تسبب في انخفاض الضغط الجوي بشكل كبير جدًا داخل مركز المنخفض، مما حوله من منخفض مداري إلى إعصار من الفئة الأولى، وهي أقل فئة من الأعاصير من حيث القوة، لكنها لا تزال شديدة».

أوضح: «تشير التوقعات إلى أن الإعصار بعد تأثيره على عمان سيبدأ في التأثير على الإمارات، على أن يكون آخر دولة متأثرة به هي الإمارات، بالإضافة إلى إمكانية تأثيره بسقوط الأمطار على بعض مناطق من شرق »، لافتًا إلى أن تلك المناطق تعد مناطق جبلية بها فرص كبيرة جدًا لتكون السحب الممطرة والفيضانات والسيول وبالتالي تسبب كوارث.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الدفاعات الجوية السعودية تعترض طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه المنطقة الجنوبية

الدفاعات الجوية السعودية تعترض طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه المنطقة الجنوبية

اختتام منافسات بطولة النخبة الخليجية للرماية.. والسعودية تحقق 4 ميداليات متنوعة

اختتام منافسات بطولة النخبة الخليجية للرماية.. والسعودية تحقق 4 ميداليات متنوعة

اختتام التمرين الثنائي بين القوات البحرية السعودية والباكستانية "نسيم البحر-13"

اختتام التمرين الثنائي بين القوات البحرية السعودية والباكستانية "نسيم البحر-13"

السعودية تسجل 35 إصابة و4 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا

السعودية تسجل 35 إصابة و4 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا