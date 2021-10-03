قد يسبب كوارث.. تعرف على الدول المتضررة من إعصار شاهين (بث مباشر)

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كشف الدكتور محمود شاهين، مدير عام التنبؤات والإنذار المبكر بهيئة الأرصاد الجوية، حقيقة إقبال إعصار شاهين على دول أخرى غير عمان.

قال «شاهين» خلال تصريحات تلفزيونية، الأحد، إن إعصار شاهين بدأ بمنخفض مداري في مساحة كبيرة بحر عمان ثم انتهى إلى مسار مغلق أو ضيق في دولة الإمارات والسعودية.

أضاف: «مسار هذا المنخفض المداري اكتسب طاقة كبيرة جدًا في بحر عمان الذي يتميز بدرجة حرارة من 30 إلى 31 درجة بالتزامن مع المنخفض الجوي متعمق في طبقات الجو العليا بالإضافة إلى نسبة الرطوبة المرتفعة، مما تسبب في انخفاض الضغط الجوي بشكل كبير جدًا داخل مركز المنخفض، مما حوله من منخفض مداري إلى إعصار من الفئة الأولى، وهي أقل فئة من الأعاصير من حيث القوة، لكنها لا تزال شديدة».

أوضح: «تشير التوقعات إلى أن الإعصار بعد تأثيره على عمان سيبدأ في التأثير على الإمارات، على أن يكون آخر دولة متأثرة به هي الإمارات، بالإضافة إلى إمكانية تأثيره بسقوط الأمطار على بعض مناطق من شرق السعودية»، لافتًا إلى أن تلك المناطق تعد مناطق جبلية بها فرص كبيرة جدًا لتكون السحب الممطرة والفيضانات والسيول وبالتالي تسبب كوارث.