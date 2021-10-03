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الاهلي يبحث خوض وديتين قبل مواجهة بطل النيجر

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الاهلي يبحث خوض وديتين قبل مواجهة بطل النيجر الاهلي يبحث خوض وديتين قبل مواجهة بطل النيجر

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يستانف الفريق الكروي الاول بالنادى الاهلي بقيادة المدير الفنى الجنوب افريقي بيتسو موسميانى تدريباته اليومية ، بعد انتهاء فترة الراحة التى منحها الجهاز الفنى للاعبين لمدة 3 ايام، حيث يستانف الفريق مرانه استعدادا لمواجهة الحرس الوطني بطل النيجر

فى مستهل مشوار حامل اللقب ببطولة دورى أبطال أفريقيا بمواجهة فريق الحرس الوطنى بطل النيجريوم 16 أكتوبر الجارى فى افتتاح مشواره بدورى أبطال أفريقيا فى النسخة الجديدة من دروى ابطال افريقيا ، و يدرس الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة بيتسو موسيماني خوض مباراتين وديتين قبل رحلة النيجر لمواجهة فريق الحرس الوطني في دوري أبطال أفريقيا، وخاض الأهلي مباراة دية مع فريق الغابة الثلاثاء الماضي فاز فيها الأحمر بسباعية نظيفة بمشاركة البدلاء وغير الصاعدين .

المصرى اليوم

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