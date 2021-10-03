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وكيل النقاز:«لا يوجد عرض رسمي من بيراميدز.. ونبحث عن حل يرضي جميع الأطراف»

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وكيل النقاز:«لا يوجد عرض رسمي من بيراميدز.. ونبحث عن حل يرضي جميع الأطراف» وكيل النقاز:«لا يوجد عرض رسمي من بيراميدز.. ونبحث عن حل يرضي جميع الأطراف»

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كشف حازم فتوح، وكيل أعمال التونسي حمدي النقاز، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي ، عن مصير اللاعب مع القلعة البيضاء.

وكان الزمالك تعاقد مع حمدي النقاز، خلال الميركاتو الصيفي الجاري لمدة 3 سنوات مقبلة، في صفقة انتقال حر، ولن يستطع النادي الأبيض قيد اللاعب بسبب قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بمنعه من القيد لمدة فترتين، على خلفية أزمة حسام أشرف، مهاجم الفريق الأبيض، بسبب توقيعه لنادي كاميروني قبل أن يوقع للزمالك.

وقال حازم فتوح، في تصريحات تلفزينية :«اجتمعت مع حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك في الأيام الماضية، ووضعنا كل السيناريوهات بخصوص حمدي النقاز، إذا لم يتم رفع القيد عن النادي الأبيض قبل غلق باب الانتقالات الصيفية».

وأضاف :«اجتمعت بعد ذلك مع اللاعب وتحدثت معه في تلك السيناريوهات، وهو ليس لديه مانع في وجود حل يرضي جميع الاطراف».

وأوضح :«لا توجد أي عروض رسمية من نادي بيراميدز للاعب التونسي، ولم يحدث أي تواصل معه في الفترة الماضية»، مضيفًا:«نبحث عن الحل الذي يناسب اللاعب ويرضى النادى لتحقيق المصلحة بين الطرفين».

المصرى اليوم

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