«جوجل كروم» يختبر ميزات جديدة من أجل تسهيل عملية تصفح الإنترنت

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يختبر متصفح «جوجل كروم» حاليا بعض الميزات الجديدة التي ستسهل عملية البحث عبر الإنترنت، وتجعله تجربة أكثر متعة.

وتقوم إحدى تلك الميزات وتدعى «Journeys» أو «الرحلات» بتجميع الصفحات والمعلومات المتعلقة بموضوع معين بصورة تلقائية، وهو ما سيوفر على المستخدمين البحث في السجل يدويا أو إنشاء مجلد إشارات مرجعية «Bookmarks» بكل المواقع التي تم زيارتها سلفا، بحسب بيان رسمي من «كروم».

ويمكن إيقاف تشغيل ميزة «الرحلات» في أي وقت، ومسح محفوظات البحث الخاصة بها.

ولا يتم مزامنة مجموعات البحث الخاصة بأداة «الرحلات» مع حساب «جوجل» الخاص بالمستخدم، لذلك لا يمكن الوصول إليها عبر الحواسيب المختلفة، لكن قد «غوغل» هذا في المستقبل، بحسب ما أشار إليه موقع «إنجادجيت».

وتساعد ميزة «الرحلات» في حال التخطيط لرحلة على مدى أسابيع، أو محاولة جمع أكبر معلومات عن سيارة مرغوب في شرائها.

وتتوافر ميزة «الرحلات» حاليا في نسخة سطح المكتب من إصدار «كروم كاناري» فقط.

ميزة أخرى يختبرها متصفح «جوجل كروم»، وهي أنه عند الضغط على أي رابط ستظهر علامة «G» بجوار شريط العنوان فوق، وعند الضغط عليها، ستظهر لوحة جانبية على الشاشة تحمل نتائج أخرى لما يبحث عنه المستخدم.

وستتيح «لوحة البحث الجانبية» مقارنة الصفحة التي يتم تصفحها بالنتائج الأخرى، دون الحاجة إلى فتح علامات تبويب متعددة، أو التنقل ذهابا وإيابا بين صفحات البحث.

وكانت شركة «جوجل» طرحت أخيرا ميزة جديدة تتعلق بخصوصية مستخدميها، والتي تسمح بحذف آخر 15 دقيقة من سجل البحث على الهاتف الذكي.

وتتوافر ميزة حذف آخر 15 دقيقة من سجل البحث حاليا في تطبيق «غوغل» على هواتف «آيفون»، ومن المقرر أن يتم طرحها على هواتف «أندرويد» في وقت لاحق من العام الحالي.

يشار إلى أن محرك البحث «جوجل» الأمريكي احتفل، الأسبوع الماضي، بمرور 23 عاما على تدشينه.