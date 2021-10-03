أخبار عاجلة

زيادة جديدة في الإصابات… «الصحة» تعلن بيان كورونا اليومي -
«البريزة بـ60 ألف جنيه».. كلمة واحدة ترفع سعر العملة المصرية القديمة (التفاصيل) -
الأسبوع في 6 صور: رحلة المخاطر في "فجوة دارين".. وبركان "كومبر فيجا" وجهة للمتفرجين -
قفز من الطابق التاسع.. شاهد النهاية الغريبة لرجل أمريكي -
الأسبوع في 6 صور: رحلة المخاطر في "فجوة دارين".. وبركان "كومبر فيجا" وجهة للمتفرجين -
تصفيات كأس العالم قطر 2022: استعراض إنجليزي ورقم قياسي دنماركي -
محلل أداء بالبوندسليجا: طريقة لعب مرموش تشبه فيرمينو وبنزيما -
مصاريف المدارس الحكومية والفئات المعفاة -
إيهاب أمين: إصرار اللاعبين سبب الفوز بالبطولة العربية.. وأوجستي مدرب قدير -
قفز من الطابق التاسع.. شاهد النهاية الغريبة لرجل أمريكي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير
  3. المصرى اليوم

80 فيلم في الدورة الخامسة لـ«الجونة السينمائي» و224 ألف دولار إجمالي الجوائز

Print
80 فيلم في الدورة الخامسة لـ«الجونة السينمائي» و224 ألف دولار إجمالي الجوائز 80 فيلم في الدورة الخامسة لـ«الجونة السينمائي» و224 ألف دولار إجمالي الجوائز

لاقتراحات اماكن الخروج

تنطلق فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي الدولي، في الفترة من 14- 22 أكتوبر، في مدينة الجونة.

يتكون برنامج المهرجان من ثلاث مسابقات رسمية هي مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، ومسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، ومسابقة الأفلام القصيرة، والبرنامج الرسمي خارج المسابقة، إضافة إلى البرنامج الخاص.

وحسبما أكد انتشال التميمي مدير المهرجان ان الدورة الخامسة تتضمن عرض 80 فيلمًا، من أهم وأحدث الإنتاجات العربية والدولية.

وتصل قيمة الجوائز المقدمة إلى 224 ألف دولار أمريكي، إضافة إلى الجوائز العينية (جائزة نجمة الجونة، والشهادات) المُقدمة إلى الفائزين في المسابقات المتنافسة.

وأضاف: «المهرجان أضاف جائزة جديدة هي نجمة الجونة الخضراء المخصصة للأفلام المعنية بقضايا البيئة، في إطار البرنامج الخاص،و يعرض المهرجان عددًا من الأفلام الكلاسيكية الأيقونية التي حازت إعجاب الجماهير على مدار الزمن».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
وزير التعليم العالي ينفي إسناد إنشاء 10 جامعات تكنولوجية لشركة السويدي

وزير التعليم العالي ينفي إسناد إنشاء 10 جامعات تكنولوجية لشركة السويدي

محامي الزمالك في «فيفا» يكشف موعد الحكم في قضية كهربا

محامي الزمالك في «فيفا» يكشف موعد الحكم في قضية كهربا

وكيل النقاز يكشف تفاصيل انتقاله إلى أهلي جدة

وكيل النقاز يكشف تفاصيل انتقاله إلى أهلي جدة

زيادة جديدة في الإصابات… «الصحة» تعلن بيان كورونا اليومي

زيادة جديدة في الإصابات… «الصحة» تعلن بيان كورونا اليومي