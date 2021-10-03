80 فيلم في الدورة الخامسة لـ«الجونة السينمائي» و224 ألف دولار إجمالي الجوائز

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تنطلق فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي الدولي، في الفترة من 14- 22 أكتوبر، في مدينة الجونة.

يتكون برنامج المهرجان من ثلاث مسابقات رسمية هي مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، ومسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، ومسابقة الأفلام القصيرة، والبرنامج الرسمي خارج المسابقة، إضافة إلى البرنامج الخاص.

وحسبما أكد انتشال التميمي مدير المهرجان ان الدورة الخامسة تتضمن عرض 80 فيلمًا، من أهم وأحدث الإنتاجات العربية والدولية.

وتصل قيمة الجوائز المقدمة إلى 224 ألف دولار أمريكي، إضافة إلى الجوائز العينية (جائزة نجمة الجونة، والشهادات) المُقدمة إلى الفائزين في المسابقات المتنافسة.

وأضاف: «المهرجان أضاف جائزة جديدة هي نجمة الجونة الخضراء المخصصة للأفلام المعنية بقضايا البيئة، في إطار البرنامج الخاص،و يعرض المهرجان عددًا من الأفلام الكلاسيكية الأيقونية التي حازت إعجاب الجماهير على مدار الزمن».