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لابورتا يصطاد في العكر.. برشلونة يخطط لخطف محمد صلاح من ليفربول

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لابورتا يصطاد في الماء العكر.. برشلونة يخطط لخطف محمد صلاح من ليفربول لابورتا يصطاد في العكر.. برشلونة يخطط لخطف محمد صلاح من ليفربول

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يمر فريق برشلونة الإسباني بمرحلة من الانهيار خلال الفترة الحالية بعد تراجع نتائج الفريق بشكل ملحوظ على الصعيدين المحلي والقاري.

وسقط برشلونة أمس السبت أمام نظيره أتلتيكو مدريد بثنائية نظيفة في بطولة الدوري الإسباني وذلك بعد خسارته المذلة في الأسبوع الماضي أمام بنفيكا البرتغالي في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وكشفت تقارير صحفية في الساعات الماضية عن سعى نادي برشلونة برئاسة خوان لابورتا للتعاقد مع الفرعون المصري محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي، من أجل إنقاذ البارسا من حالة الانهيار التي يمر بها منذ بداية الموسم الجاري.

وقالت «le10sport» الرياضية الفرنسية أن خوان لابورتا يخطط للاستفادة من أزمة ليفربول حالياً مع محمد صلاح بشأن تمديد عقده من أجل محاولة الحصول على توقيع اللاعب.

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ووفقاً لتقارير إنجليزية يرغب محمد صلاح في الحصول على 500 ألف جنيه إسترليني راتباً أسبوعياً، في حين يرفض مسؤولو ليفربول منحه هذا المقابل الكبير.

ويرغب خوان لابورتا في دعم الهجوم الكتالوني الذي يعاني بشدة منذ رحيل الثلاثي ليونيل ميسي ولويس سواريز وأنطوان جريزمان.

المصرى اليوم

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