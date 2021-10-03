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«صحة الغربية»: استمرار القوافل الطبية ضمن «حياة كريمة» بقرى ومراكز المحافظة

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«صحة الغربية»: استمرار القوافل الطبية ضمن «حياة كريمة» بقرى ومراكز المحافظة «صحة الغربية»: استمرار القوافل الطبية ضمن «حياة كريمة» بقرى ومراكز المحافظة

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نظمت مديرية الصحة بالغربية قوافل طبية، قرية سنبارة مركز السنطة، لمدة يومين، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح «حياة كريمة» لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية تنفيذا لتوجيهات الدكتوره هالة زايد وزيرة الصحة والسكان والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية

وأوضح الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية أن القوافل تضم جميع التخصصات الطبية من «نساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية».

وأشار إلى أن القوافل الطبية خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها جميع الأدوية، لافتة إلى أنه يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

وأشار أحمد محسن منسق عام القوافل، أن القوافل تم تنفيذها بمشاركة العيادات المتنقلة، وتوقيع الكشف على اكثر من 1350 وإجراء تحاليل دم وطفيليات وأشعة، وعقد ندوات تثقيفية لرفع الوعي الصحي لدى المواطنين، لافتا إلى تحويل الحالات التي تحتاج إلى المستشفيات لإجراء عمليات جراحية واستصدار قرارات من المجالس الطبية للعلاج على نفقة الدولة والتأمين الصحي.

من جانبه وجة الدكتور عبدالناصر بالدفع بالعيادات المتنقلة لإعطاء لقاح كورونا المستجد توفيرا المشقة على كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وقد تم إعطاء اللقاح للموطنين خلال القافلة الطبية التي نظمتها صحة الغربيه على مدار يومين

المصرى اليوم

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