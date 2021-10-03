وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء يبحث استعدادات العام الدراسي الجديد

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء إجتماعا مع مدير وأعضاء إدارة المتابعة بحضور محمد الخياط مدير إدارة المتابعة والأعضاء، عبدالقادر العلاقمى مدير مكتب وكيل الوزارة وعاطف العلاقمى مدير ادارة العلاقات العامة، وذلك لبحث الإستعدادات النهائية لبدء العام الدراسى الجديد.

وشدد وكيل الوزارة على مدير وأعضاء المتابعه بإتباع القوانين والقواعد والتعليمات الخاصة بالمتابعة الدورية للمدارس على مستوى المحافظة، والعمل على حل المشكلات والمعوقات والعمل على حلها فورا قبل بدء العام الدراسي الجديد.. مع ضرورة الإهتمام بتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية والتعامل الفورى ومتابعة المستجدات.