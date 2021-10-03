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126 بحثًا علميًا لتطوير الكيمياء بمؤتمر «علوم طنطا» بشرم الشيخ

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126 بحثًا علميًا لتطوير الكيمياء بمؤتمر «علوم طنطا» بشرم الشيخ 126 بحثًا علميًا لتطوير الكيمياء بمؤتمر «علوم طنطا» بشرم الشيخ

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أعلن الدكتور طارق مصطفى، عميد كلية العلوم بجامعة طنطا، اليوم الأحد، أن إجمالي الأبحاث العلمية التي شاركت في المؤتمر الدولى للاتجاهات الحديثة في الكيمياء بلغ أكثر من 126 بحث، رغم الظروف التي يمر بها العالم في ظل جائحة .

وأشار الدكتور يحى عبدالجليل وكيل كلية العلوم للدراسات العليا إلى أن الأبحاث التي قدمت للمؤتمر هذا العام شارك بها أكثر من 45 جهة بحثية داخل وخارجها، مؤكدًا أن هذه الأبحاث تخدم خطة الدولة الاستراتجية لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وقال رئيس المؤتمر الدكتور الرفاعى قناوى، أن المؤتمر ناقش خلال فترة انعقاده من 1-4 أكتوبر الجارى تطبيقات الكيمياء في الزراعة والبيئة والطب وعلوم المواد والعلوم الصيدلية، كما ناقش الاتجاهات الحديثة في التخصصات الجديدة والبيئية مثل علم البوليمرات والطاقة المتجددة والتقنية الحيوية، فضلًا عن تطبيقات الكيمياء في الصناعة والدواء والغذاء والحد من المشاكل البيئية الناتجة عن الإستخدام السيئ للمواد الكيمائية.

المصرى اليوم

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