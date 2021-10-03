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ضبط 15 شيشة وغلق 5 مقاهي و20 محضر مخالفة لمواعيد الغلق الشتوية بالقليوبية

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ضبط 15 شيشة وغلق 5 مقاهي و20 محضر مخالفة لمواعيد الغلق الشتوية بالقليوبية ضبط 15 شيشة وغلق 5 مقاهي و20 محضر مخالفة لمواعيد الغلق الشتوية بالقليوبية

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شدد عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية على رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة وبالتنسيق مع الجهات الأمنية بالمتابعة الدورية، للتأكد من الالتزام بتنفيذ القرارات الوزارية الصادرة من اللجنة العليا لإدارة كورونا برئاسة رئيس مجلس الوزراء بشأن تطبيق المواعيد الشتوية لغلق وفتح المحلات والمطاعم، بداية من يوم الجمعة الموافق 1 أكتوبر 2021 وذلك في إطار الجهود التي تتخذها الدولة للحد من انتشار حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين.

وتلقي المحافظ، تقريرا من رؤساء المدن والأحياء عن متابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية بالتعاون بين مجالس المدن ومديرية الأمن، أسفرت عنه حملات غلق المحال في تمام الساعة التاسعة مساء، تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء، لمواجهة الموجة الرابعة من فيروس كورونا المستجد، حفاظاً على صحة المواطن، وقد أسفرت الحملات عن ضبط 15 شيشة وغلق 5 مقهى و20 محضر مخالفة مواعيد الغلق، تنفيذاً لقرارات رئاسة مجلس الوزراء فيما يتعلق بمواعيد غلق المحال التجارية والمقاهي والكافيهات، ضمن الخطة الشاملة للدولة في مجابهة تداعيات احتمالية العدوى بفيروس كورونا.

كما أعلن المحافظ عن استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال رقم الخط الساخن 114 أو رسائل الواتس آب (01119992624- 01554591669) على مدار 24 ساعة.

وأوضح المحافظ، بأن اللجنة العليا لإدارة كورونا قد وافقت على العودة للعمل بالمواعيد الشتوية اعتبارا من أول أكتوبر 2021 مع استمرار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، مشيراً إلى أن مواعيد فتح جميع المحال والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات من الساعة 7 صباحا وحتى الساعة 10 مساء على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الأجازات والأعياد الرسمية لتغلق الساعة 11 مساء، وأن مواعيد فتح المطاعم والكافيهات بما في ذلك المولات التجارية يوميا من الساعة 5 صباحا وتغلق الساعة 12 منتصف الليل، مع استمرار خدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة.

وفيما يخص مواعيد فتح محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية سيتم العمل يوميا من الساعة الثامنة صباحا وتغلق الساعة السادسة مساءً، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطنين والتي يصدر بها قرار من اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.
ومن جانبه يناشد محافظ القليوبية مجدداً جموع المواطنين بالالتزام بتنفيذ تلك القرارات حفاظا على الصحة العامة، وضرورة الإسراع بالتسجيل لتلقي اللقاح وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد .

المصرى اليوم

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