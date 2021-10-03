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رفض والده سفره للعمل بالإسكندرية.. شاب يشنق نفسه بسوهاج

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رفض والده سفره للعمل بالإسكندرية.. شاب يشنق نفسه بسوهاج رفض والده سفره للعمل بالإسكندرية.. شاب يشنق نفسه بسوهاج

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أنهى شاب حياته بدائرة مركز طما في شمال محافظة سوهاج، قالت التحقيقات الأولية أنه صنع لنفسه مشنقة بحبل ربطه في سقف حجرة موتور رى بأرضه الزراعية وانتحر، بسبب رفض والده سفره للعمل بالإسكندرية بصحبة أحد أشقائه.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطاراً من مأمور مركز شرطة طما، بانتحار شخص داخل حجرة موتور ري بأرضه الزراعية بدائرة المركز، فانتقل اللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية، والعميد نورالدين عمر رئيس فرع البحث الجنائى لقطاع الشمال، وتبين من المعاينة والفحص، للعقيد أيمن عثمان وكيل فرع البحث لقطاع الشمال، وجود جثة أحمد شوقى «14 سنة- لا يعمل» ويقيم بذات الناحية مسجاة على الأرض ويرتدي كامل ملابسه، وبمناظرتها تبين وجود قطعة قماش ثقيلة على شكل حبل ملفوفه حول رقبته، ووجود سحجة دائرية حول الرقبة، وكذا تبين وجود قطعة أخرى من القماش مربوطة بأحد أفلاق النخيل بسقف حجرة موتور الري المشار إليه، وأسفلها عدد 2 طوبة بلوك حجري أبيض، وقررت شقيقته إيمان شوقى «17 سنة- لا تعمل» أمام الرائد أحمد تعيلب رئيس مباحث مركز طما، أنها أكتشفت أنتحار شقيقها المذكور وجثته تتدلي من سقف الحجرة المشار إليها، وقامت بقطع الحبل بواسطة «منجل»، وعللت إقدامه على الإنتحار لرغبته في السفر للعمل بمحافظة الإسكندرية صحبة أحد أشقائه ورفض والده ذلك، وتحرر بالواقعة المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

المصرى اليوم

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