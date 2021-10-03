«الداخلية» تكشف ملابسات واقعة الاستيلاء على الاموال في البحيرة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت وزارة الداخلية ملابسات واقعة الإستيلاء على مبلغ مالى من أحد الأشخاص بالبحيرة، وضبط مرتكبى الواقعة.

قالت الداخلية في بيان اليوم الاحد: «في إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف ملابسات بلاغ لمركز شرطة دمنهور بمديرية أمن البحيرة من بعض الأهالى بتمكنهم من ضبط (سيارة بداخلها مجموعة من الأشخاص) بدائرة المركز، لإستغاثة أحد مُستقليها بهم لكونه مختطف، وما تبين من أن مستقليها 3 أشخاص (سائق، ميكانيكى، تاجر مواد غذائية مُصاب بسحجات وكدمات متفرقة، وبسؤالهم قرر الثالث بقيام الآخران وكلاً من شخصين- مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان المنتزة بالإسكندرية، بالحضور لمسكنه والإدعاء بأنهم رجال شرطة وقاموا بتفتيش مسكنه والإستيلاء على (مبلغ مالى- هاتف محمول)، وإصطحبوه لداخل السيارة المضبوطة وحال سيرهم بمكان الضبط حاولوا إنزاله إلا أنه إستغاث بالأهالى وتمكنوا من ضبط إثنين من المتهمين بينما تمكن الآخران من الهرب وبحوزتهما المبلغ المالى وهاتفه المحمول المستولى عليهما، وعلل ذلك لقيامه بإبداء رغبته على مواقع التواصل الإجتماعى بشراء شقة سكنية، وتواصلت معه إحدى السيدات وطلبت منه تأكيد رغبته في الشراء فقام بتصوير المبلغ المالى وإرسال الصورة لها، وعقب ذلك فوجئ بحضور سالفى الذكر» .

وأضافت :«تم تشكيل فرق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة وتوصلت جهوده إلى تحديد السيدة المشار إليها وتبين أنها (ربة منزل»لها معلومات جنائية«- مقيمة بالإسكندرية)، وأنها تربطها علاقة صداقة بالمجنى عليه عن طريق موقع التواصل الإجتماعى»فيس بوك«وإفصاحه لها عن إمتلاكه مبلغ مالى، وإحتفاظه بالمبلغ داخل مسكنه فإتفقت مع أحد المتهمين على سرقة المبلغ المالى. عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها وباقى المتهمين وبحوزة أحدهما (هاتف المجنى عليه مبلغ مالى من متحصلات السرقة)، كما أضاف بقيامه بإيداع جزء من المبلغ المستولى عليه بالمحفظة الإلكترونية الخاصة به وكذا ببطاقة بنكية لشراء بضاعة من إحدى الشركات الأجنبية، وقرروا بإنفاقهم باقى المبلغ على متطلباتهم الشخصية. تم إتخاذ الإجراءات القانونية» .