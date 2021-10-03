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مصرع عامل في حادث تصادم بمركز ملوي في المنيا

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مصرع عامل في حادث تصادم بمركز ملوي في المنيا مصرع عامل في حادث تصادم بمركز ملوي في المنيا

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تلقي عامل مصرعه، في حادث دراجة بخارية، بسيارة بطريق الصعيد الصحراوي الغربي، أمام قرية تونا الجبل، بمركز ملوي جنوب المنيا.

تلقي اللواء محمد عبدالتواب، مدير امن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة بحادث تصادم دراجة بخارية بدون لوحات، بسيارة فرت هاربة، بطريق الصعيد الصحراوي الغربي، أمام قرية تونا الجبل، بمركز ملوي جنوب المنيا.

تسبب الحادث في مصرع فائق كمال الدين زكي، 37 سنة، عامل، مقيم قرية تونا الجبل بمركز ملوي.

تم نقل جثة المتوفي إلى، مشرحة مستشفي ملوي العام، تحت تصرف النيابة العامة.

المصرى اليوم

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