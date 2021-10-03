إخماد 3 حرائق متفرقة دون أضرار بشرية في المنيا

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اخمد فريق الحماية المدنية في المنيا، 3 حرائق متفرقة، دون أضرار بشرية في المنيا .

تلقي اللواء محمد عبدالتواب، مدير امن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، باندلاع 3 حرائق بمناطق، حيث نشب حريق بمخبز طباقي، ملك خالد، ع، ج، بقرية دير سمالوط، وأخر بمخلفات زراعية، بالطريق الدائري، أمام عزبة الهيما، ونشوب حريق بحلف وهيش بطريق الصعيد الزراعي، بجوار ترعة الإبراهيمية أمام مستشفي النساء والتوليد، بجامعة المنيا .

تم إخماد الحرائق الثلاثة دون أضرار بشرية، وتحررت 3 محاضر، وتولت النيابة العامة التصرف ..