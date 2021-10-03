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رئيس الوزراء يهنئ وزير الدفاع بذكرى نصر أكتوبر المجيد

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رئيس الوزراء يهنئ وزير الدفاع بذكرى نصر أكتوبر المجيد رئيس الوزراء يهنئ وزير الدفاع بذكرى نصر أكتوبر المجيد

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بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الأحد، برقية تهنئة للفريق أول محمد أحمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربيّ؛ بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثامنة والأربعين لنصر أكتوبر المجيد.

وعبّر رئيس الوزراء، في برقيته، عن تقديم أخلص التهاني مقرونة بأطيب التمنيات لوزير الدفاع ولجميع رجال وأبناء قواتنا المسلحة البواسل بهذه المناسبة التي ستظل خالدة عبر مختلف العصور، تروي قصص الانتصارات والبطولات التي قام بها هؤلاء الأبطال؛ دفاعا عن الوطن وصوناً لحريته وكرامته، داعيا المولى عز وجل أن يحفظ رجال القوات المسلحة درعًا واقية للوطن ضد أي محاولة للعبث بأمنه واستقراره.

المصرى اليوم

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