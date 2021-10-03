أخبار عاجلة

الأسبوع في 6 صور: رحلة المخاطر في "فجوة دارين".. وبركان "كومبر فيجا" وجهة للمتفرجين -
قفز من الطابق التاسع.. شاهد النهاية الغريبة لرجل أمريكي -
الأسبوع في 6 صور: رحلة المخاطر في "فجوة دارين".. وبركان "كومبر فيجا" وجهة للمتفرجين -
تصفيات كأس العالم قطر 2022: استعراض إنجليزي ورقم قياسي دنماركي -
محلل أداء بالبوندسليجا: طريقة لعب مرموش تشبه فيرمينو وبنزيما -
مصاريف المدارس الحكومية والفئات المعفاة -
إيهاب أمين: إصرار اللاعبين سبب الفوز بالبطولة العربية.. وأوجستي مدرب قدير -
قفز من الطابق التاسع.. شاهد النهاية الغريبة لرجل أمريكي -
«الصحة» و«التعليم» تناشدان أولياء الأمور سرعة تلقي لقاح كورونا لحماية الطلبة -
رئاسة المرأة الكويتية للدوائر الجزائية تمهّد لتوسيع مهامها في القضاء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

طلب إحاطة بالبرلمان ينتقد الفشل في مواجهة تأشيرات العمل المزورة

Print
طلب إحاطة بالبرلمان ينتقد الفشل في مواجهة تأشيرات العمل المزورة طلب إحاطة بالبرلمان ينتقد الفشل في مواجهة تأشيرات العمل المزورة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب عبدالسلام خضراوى عضو مجلس النواب، «إنه مع كل الاحترام والتقدير لتحذيرات وزارة القوي العاملة من وجود تأشيرات مزورة على مواقع التواصل الاجتماعي للعمل في مهن مختلفة بدولتي الإمارات وقطر ومناشدة محمد سعفان وزير القوى العاملة المواطنين بضرورة مراجعة الوزارة ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج للتأكد من صحة التأشيرات حفاظا على حقوقهم إلا أن هذا الدور للوزارة ووزيرها لايكفي».

وتساءل «خضراوى» في طلب إحاطة قدمه اليوم الأحد، مع بدء دور الانعقاد الثانى لمجلس النواب للمستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، موجه إلى محمد سعفان وزير القوى العاملة قائلاً: لماذا لاتقوم وزارة القوى العاملة بدورها في ملاحقة من يقومون بنشر وبث هذه التاشيرات على مواقع التواصل الاجتماعى ومحاكمة أمام القضاء المصرى الشامخ مؤكداً أن هذه العمليات من النصب من المتاجرين باحلام الشباب المصريين سوف تتواصل طالما لايتم ملاحقة من يرتكبونها قضائياً.

واتهم النائب، وزارة القوى العاملة ووزيرها بالتقصير والفشل في مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة، مؤكداً أن هناك أعداداً كبيرة من الشباب المصرى الذين يحلمون بفرصة عمل بالخارج يقومون بجمع الأموال من أسرهم لدفعها لمن يقومون بالنصب عليهم والأمر يتطلب التحرك العاجل لرصد هذه الصفحات وتقديم اصحابها إلى المحاكمات العاجلة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تصفيات كأس العالم قطر 2022: استعراض إنجليزي ورقم قياسي دنماركي

تصفيات كأس العالم قطر 2022: استعراض إنجليزي ورقم قياسي دنماركي

محلل أداء بالبوندسليجا: طريقة لعب مرموش تشبه فيرمينو وبنزيما

محلل أداء بالبوندسليجا: طريقة لعب مرموش تشبه فيرمينو وبنزيما

مصاريف المدارس الحكومية والفئات المعفاة

مصاريف المدارس الحكومية والفئات المعفاة

إيهاب أمين: إصرار اللاعبين سبب الفوز بالبطولة العربية.. وأوجستي مدرب قدير

إيهاب أمين: إصرار اللاعبين سبب الفوز بالبطولة العربية.. وأوجستي مدرب قدير