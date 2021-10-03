طلب إحاطة بالبرلمان ينتقد الفشل في مواجهة تأشيرات العمل المزورة

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قال النائب عبدالسلام خضراوى عضو مجلس النواب، «إنه مع كل الاحترام والتقدير لتحذيرات وزارة القوي العاملة من وجود تأشيرات مزورة على مواقع التواصل الاجتماعي للعمل في مهن مختلفة بدولتي الإمارات وقطر ومناشدة محمد سعفان وزير القوى العاملة المواطنين بضرورة مراجعة الوزارة ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج للتأكد من صحة التأشيرات حفاظا على حقوقهم إلا أن هذا الدور للوزارة ووزيرها لايكفي».

وتساءل «خضراوى» في طلب إحاطة قدمه اليوم الأحد، مع بدء دور الانعقاد الثانى لمجلس النواب للمستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، موجه إلى محمد سعفان وزير القوى العاملة قائلاً: لماذا لاتقوم وزارة القوى العاملة بدورها في ملاحقة من يقومون بنشر وبث هذه التاشيرات على مواقع التواصل الاجتماعى ومحاكمة أمام القضاء المصرى الشامخ مؤكداً أن هذه العمليات من النصب من المتاجرين باحلام الشباب المصريين سوف تتواصل طالما لايتم ملاحقة من يرتكبونها قضائياً.

واتهم النائب، وزارة القوى العاملة ووزيرها بالتقصير والفشل في مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة، مؤكداً أن هناك أعداداً كبيرة من الشباب المصرى الذين يحلمون بفرصة عمل بالخارج يقومون بجمع الأموال من أسرهم لدفعها لمن يقومون بالنصب عليهم والأمر يتطلب التحرك العاجل لرصد هذه الصفحات وتقديم اصحابها إلى المحاكمات العاجلة.