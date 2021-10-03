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وسط ارتفاع حالات الاصابة ب كورونا.. «الداخلية»:ضبط 9361 مواطنا لعدم ارتداء كمامة

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وسط ارتفاع حالات الاصابة ب كورونا.. «الداخلية»:ضبط 9361 مواطنا لعدم ارتداء كمامة وسط ارتفاع حالات الاصابة ب كورونا.. «الداخلية»:ضبط 9361 مواطنا لعدم ارتداء كمامة

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وسط ارتفاع اعداد الاصابات بحالات كورونا ،أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط (9361) شخص لعدم الإلتزام بإرتداء الكمامات الواقية، وضبط (344) قضية في مجال منع تداول الأرجيلة، وتحرير (1431) مخالفة لقرارات الغلق خلال 24 ساعة،تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بشأن الإجراءات الإحترازية التي تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس.

قالت الداخلية في بيان اليوم الاحد :«فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من إنتشار فيروس»كورونا«والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية، فقد أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن الآتى: ضبط عدد (9361) شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (9327) شخص، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (34) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة».

واضافت :«تم تحرير (1431) مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق،و ضبط (344) قضية في مجال منع تداول الأرجيلة،بإجمالى مضبوطات (1484) أرجيلة،تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة،جارى إستمرار تلك الحملات، حرصاً على سلامة المواطنين».

المصرى اليوم

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