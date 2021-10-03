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طائرة يواصل استعداداته للموسم الجديد

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طائرة الزمالك يواصل استعداداته للموسم الجديد طائرة يواصل استعداداته للموسم الجديد

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خاض فريق الكرة الطائرة الأول بنادي تدريبات تأهيلية في صالة الجيمانيزيوم بالنادي، بعدها أكمل المران بصالة حسن حلمي بالزمالك، في إطار استعدادات الفريق للموسم الجديد.

وأكد حسن الحصري، المدير الفني للفريق، أنه مازال في مرحلة الإعداد للموسم الجديد، متمنيًا أن يقدم موسمًا مميزًا يُرضي جماهير القلعة البيضاء.

يُذكر أنه تم تأجيل قرعة الدوري العام للطائرة إلى أجل غير مسمى، حيث كان من المقرر إقامتها يوم 9 أكتوبر الحالي، بمقر اتحاد الكرة الطائرة، وذلك بسبب انتخابات الاتحاد.

المصرى اليوم

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