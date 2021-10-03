شوبير: من حق أجايى شكوى الأهلي في «فيفا»

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خرج النيجيري جونيور أجايى من قائمة الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي في الموسم الجديد وسط عدم رغبة في تواجده خلال الفترة المقبلة، وتم وضعه على قائمة الانتظار في النادي لحين حسم مصيره.

وأوضح حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق والإعلامي الحالي أحمد شوبير، أن وضع نجم الأهلي جونيور أجايى غير سليم ولا يوجد شيء اسمه قائمة انتظار لأنها اختراع مصري لا أساس له من الصحة ولا يوجد اعتراف به في «فيفا».

وأوضح أحمد شوبير: «جونيور أجايى من حقه تقديم شكوى ضد النادي الأهلي في الفيفا».

وتابع شوبير: «في ناس بتأكد أن الأهلى حول جزء من مستحقات أجايى وهناك فريق آخر يؤكد أن اللاعب سيشكو الأهلى في الفيفا، وبين هذا وذاك أؤكد أن أجايى من حقه اللجوء للفيفا لأن رفع اسمه من القائمة يؤكد فسخ تعاقده وبالتالى من حقه الحصول على مستحقاته كاملة».

واختتم شوبير: «حد يقولك تم وضع اسمه على قائمة الانتظار قوله مينفعش لأن قائمة الانتظار دى اختراع مصرى وغير معترف به في الفيفا ولا وجود له أساساً».