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أبرز مباريات اليوم الأحد 3 - 10 - 2021 الموعد والقنوات الناقلة

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أبرز مباريات اليوم الأحد 3 - 10 - 2021 الموعد والقنوات الناقلة أبرز مباريات اليوم الأحد 3 - 10 - 2021 الموعد والقنوات الناقلة

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تقام اليوم الأحد 3-10-2021 العديد من المواجهات النارية في الدوريات العالمية، أبرزها مواجهة ليفربول بقيادة الدولي المصري محمد صلاح ضد مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، وأتالانتا أمام ميلان في الدوري الإيطالي وريال مدريد مع إسبانيول في الدوري الإسباني، وباريس سان جيرمان ضد استاد رين.

ونستعرض في السطور التالية أبرز مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها:

توتنهام ضد أستون فيلا

3 عصرا

بين سبورت بريميم 1

كريستال بالاس ضد بيستر سيتي

3 عصرا

بين سبورت بريميم 3

وست هام ضد برينتفورد

3 عصرا

بين سبورت بريميم 2

ليفربول ضد مانشستر سيتي

5.30 مساءا

بين سبورت بريميم 1

لمشاهدة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم الأحد 3-10-2021 اضغط هنــــا

اليتشي ضد سيلتا فيجو

2 عصرا

بين سبورت 3

إسبانيول ضد ريال مدريد

4.15 عصرا

بين سبورت 1

فياريال ضد ريال بيتيس

6.30 مساءا

بين سبورت 1

غرناطة ضد إشبيلية

9 مساءا

بين سبورت 1

لمشاهدة جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل مباريات اليوم الأحد 3-10-2021 اضغط هنــــا

فيورنتينا ضد نابولي

6 مساءا

غير مذاعة

روما ضد أمبولي

6 مساءا

يوتيوب الدوري الإيطالي

أتالانتا ضد ميلان

8.45 مساءا

يوتيوب الدوري الإيطالي

لمشاهدة جدول ترتيب الدوري الإيطالي قبل مباريات اليوم الأحد 3-10-2021 اضغط هنــــا

رين ضد باريس سان جيرمان

1 ظهرا

بين سبورت بريميم 1

لمشاهدة جدول ترتيب الدوري الفرنسي قبل مباريات اليوم الأحد 3-10-2021 اضغط هنــــا

مباراة ليفربول و مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي - صورة أرشيفية

المصرى اليوم

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