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«عربية النواب» تدين هجمات «الحوثي» على الأراضى

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«عربية النواب» تدين هجمات «الحوثي» على الأراضى السعودية «عربية النواب» تدين هجمات «الحوثي» على الأراضى

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أدان النائب أحمد فؤاد أباظة، وكيل أول لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، بشدة مواصلة قوات مليشيا الحوثي اليمنية، هجماته صوب أراضي المملكة العربية الشقيقة، والتي كان أخرها محاولة استهداف أحياء سكنية بمحافظة «أحد المسارحة» باستخدام طائرة مُفخخة بدون طيار، ما أسفر عن تضرر عدد من المنازل والممتلكات المدنية جراء اعتراض الطائرة.
وطالب «أباظة» في بيان أصدره اليوم، المجتمع الدولى الاضطلاع بمسؤولياته لمواجهة مثل هذه الاعمال الإرهابية، خاصة أن جماعة الحوثى دأبت على مثل هذه الاعمال الإرهابية ضد المملكة العربية السعودية الشقيقة، خاصة أن مثل هذه الاعمال الإرهابية، تُمثل انتهاكًا لقواعد القانون الدولي، وتهديدًا للأمن والاستقرار بالمنطقة.

المصرى اليوم

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