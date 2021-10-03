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«حقوق إنسان الشيوخ»: لم تعد مصدرة للهجرة بل مستقبلة للمهاجرين

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«حقوق إنسان الشيوخ»: مصر لم تعد مصدرة للهجرة بل مستقبلة للمهاجرين «حقوق إنسان الشيوخ»: لم تعد مصدرة للهجرة بل مستقبلة للمهاجرين

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قال النائب فرج فتحي، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن بمجلس الشيوخ، أن الدولة حققت نجاحاً كبيراً في مكافحة الهجرة غير الشرعية خلال السنوات الماضية وفق شهادات المؤسسات الدولة المعنية بهذا الملف.

وأضاف النائب في بيان أصدره اليوم السبت، أن الدولة نجحت في القضاء على ظاهرة الهجرة ومواجهتها بشكل سليم، بعدم خروج أي مركب هجرة غير شرعية من المياه المصرية منذ عام 2016، فضلا عن اطلاق الرئيس عبدالفتاح في 2019 المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة» للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية مكلفاً وزارة الهجرة بتنفيذها في القرى بالمحافظات المصدرة للظاهرة، والتي بلغ عددها 70 قرية في 14 محافظة، بالتعاون مع عدد من الوزارات ذات الصلة.

وأوضح «فرج» أن الجهود المصرية بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية أتت بثمارها، فلم تعد دولة مصدرة للهجرة بل مستقبلة للجنسيات العديدة، مؤكداً أن الهجرة ترتبط بحياة الإنسان وأمنه وسلامته، وتتعلق بمبدأ من مبادئ حقوق الإنسان.

وأكد النائب أن الدولة تنظر للمهاجر غير الشرعي كونه مجني عليه، والجاني هم السماسرة وقد غلظ القانون الصادر في 2016 العقوبات على مرتكبي هذه الجرائم، وتغير مفهوم التعامل حيث تمد الدولة يد العون للمهاجر غير الشرعي بتوعيته بمخاطر ما سيواجهه خلال رحلته المحفوفة بالمخاطر، وتسليط الضوء على فرص العمل المتاحة بالمشروعات القومية المتعددة وتقديم سبل الدعم من خلال إطلاق العديد من المبادرات الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

المصرى اليوم

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