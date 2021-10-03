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رئيس «النواب» يحيل 3 قوانين للجان النوعية .. تعرف عليها

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رئيس «النواب» يحيل 3 قوانين للجان النوعية .. تعرف عليها رئيس «النواب» يحيل 3 قوانين للجان النوعية .. تعرف عليها

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أحال المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الاحد 3 مشروعات قوانين مقدمة من إلى اللجان النوعية المختصة بالمجلس، وهى: مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون حقوق المسنين واحاله إلى لجنة مشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي، الشؤون الصحية، الشباب والرياضة، السياحة والطيران المدني، الإعلام والثقافة والآثار، النقل والمواصلات، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية)

كما احال مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية.و مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 83 لسنة 1976 بإنشاء نقابة الفنانين التشكيليين.و احالهما إلى لجنة مشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشؤون الدستورية والتشريعية، والقوى العاملة)

المصرى اليوم

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