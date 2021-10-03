نائب: حملة تطعيم كورونا بالجامعات تساهم في انتظام العام الدراسي الجديد

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قال أيمن محسب عضو مجلس النواب، أن حملة التطعيم التي قامت بها وزارة التعليم العالى بالجامعات المصرى سيكون لها أثر إيجابيا للغاية في انتظام العام الدراسى الجديد وحماية طلابنا من انتشار فيروس كورونا المستجد خاصة وأن كورونا أثرت بشكل كبير على التعليم خلال العامين الأخيرين.

أضاف محسب أن الوزير خالد عبدالغفار أعلن أن بعض الجامعات استطاعت تطعيم ما يقرب من 54% من طلابها رغم الإجارزة الصيفية إلى جانب أنها طعمت 90% من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والإداريين وهو أمر جيد للغاية يصب في الحد من انتشار الفيروس ويعيد الاستقرار لمنظومة التعليم في الجامعات.

ولفت عضو مجلس النواب إلى أن وزارة التعليم العالى نجحت في تسيير مركز التطعيم داخل الجامعات وأصبح لديها 302 مركز تطعيم واللقاحات باتت متوفرة بشكل آمن وميسر داخل مراكز التطعيم، ويتم تطبيق الإجراءات الاحترازية باحترافية عالية استعدادا لانطلاق العام الدراسى الجديد يوم 9 من الشهر الجارى.